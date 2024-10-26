紅海危機高雄港塞爆　業者轟交通建設沒跟上

高雄市議會25日下午舉行“高雄港貨櫃車壅塞問題與對策公聽會”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月26日電（記者 蔣繼平）受到紅海危機、美中貿易戰影響，高雄港今年貨運量比去年同期僅增加6%，但高雄市小港區沿海路卻因此塞爆，主因是貨櫃中心移轉，從原本第三、四、五貨櫃碼頭移到第七貨櫃碼頭，要多繞一大圈，路程多十倍，不像原本可接上專用道直上“國道”一號。高雄市議會25日辦公聽會，會上砲聲隆隆，汽車貨櫃貨運公會代表們怒批政府應變慢，交通建設跟不上，早在10年前就提出警訊，現在講這些都哀莫大於心死。



受到紅海危機、美中貿易戰影響，海運業者取消新加坡、馬來西亞、越南停靠，將貨櫃移到高雄港轉運，導致高雄市小港區沿海路貨櫃車塞車。高雄港貨櫃量成長比去年同期增加，統計今年1至8月618.2萬TEU（20呎標準貨櫃），比去年同期579.6萬TEU，增加了38.6萬TEU，成長6%。雖然今年比去年增加，給當地道路設施帶來壓力，但主因仍是交通運輸跟不上。



造成塞車主因，原本在第三、四、五櫃碼頭裝卸的貨櫃車，一出碼頭不到3公里就可上貨櫃車專用道接“國道”一號。但今年第七貨櫃中心啟用，變成要走沿海路繞一大圈，開20多公里才可接上“國道”一號，導致沿海路塞爆，引發廣大民怨。



國民黨籍高雄市議員陳麗娜25日在議會第一會議室舉辦“高雄港貨櫃車壅塞問題與對策公聽會”，邀集“交通部”高速公路局、台灣港務公司、高雄市政府交通局、小港區當地里長、貨櫃車公會代表等列席。可望代表國民黨參選下屆高雄市長的藍委柯志恩、藍議員邱于軒也出席。



公聽會上砲聲隆隆，沿海路段的居民代表小港區鳳鳴里長李月雲抱怨，沿海路每天塞爆，交通複雜，貨櫃車司機都在衝，險象環生，導致居民回家的路非常危險，塞車也造成空氣污染，到底該怎麼辦？

