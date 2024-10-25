府：朝野有共識下賴願進行“國情報告”

府方表示，朝野共識下，賴清德願就“憲法”職權，赴“立法院”進行“國情報告”。（中評社 資料照） 中評社台北10月25日電（記者 黃筱筠）針對“憲法法庭”今日就“立法院”職權行使法部分條文及刑法第141條之1規定“釋憲”案，作成憲判字第9號判決，“總統府”發言人郭雅慧表示，賴清德尊重“憲法法庭”對“釋憲”案的判決結果，也願意依照“憲法法庭”最新判決意旨，並在“立法院”朝野黨團具共識前提下，就“憲法”職權，赴“立法院”進行“國情報告”。



郭雅慧說明，“立法院”職權行使法及刑法從修法到“釋憲”的過程中，社會上有許多討論與辯證，如今“憲法法庭”已經作出判決，期盼朝野各政黨能夠共同攜手，守護台灣自由民主“憲政體制”，為“國家”永續發展及人民權利福祉共同努力，讓台灣的民主更深化、更具韌性。



郭雅慧表示，賴清德也願意依照“憲法法庭”最新判決意旨，並在“立法院”朝野黨團具共識前提下，就“憲法”職權，赴“立法院”進行“國情報告”；向全體民眾報告“國家”發展情勢。也期待有關部門依判決意旨，維護“國家憲政體制”與人民基本權利。



“總統”、“行政院”、“監察院”、“立法院”民進黨團就三讀通過的“國會”改革法案，聲請法規範“憲法”審查，“憲法法庭”下午宣判，大法官判決“立法院”可邀請“總統”“國情報告”、但對“總統”無“憲法”拘束力、且即問即答規定“違憲”。