高雄港貨櫃車沿海路大排長龍　塞到懷疑人生

沿海路路口多，貨櫃車、汽車、機車都在等紅綠燈或待轉。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月26日電（記者 蔣繼平）高雄港貨櫃車塞爆惹民怨，沿海路上一輛輛貨櫃車司機都在排隊過紅綠燈、等待轉，就是因為長榮海運公司搬到第七貨櫃中心後，貨櫃車來回要多跑30幾公里才能開上“國道”一號，才在沿海路上回堵，大排長龍。司機因塞車等到懷疑人生，無奈嘆說除非車子會飛，不然就得走這一段。



高雄市小港區沿海路段今年出現塞車情形，大環境雖然有受紅海危機、美中貿易戰影響，高雄港貨櫃量成長比去年同期增加，統計今年1至8月618.2萬TEU（20呎標準貨櫃），比去年同期579.6萬TEU，增加了38.6萬TEU，但成長幅度僅6%。外界不懂為何高雄港貨櫃量現已逐年遞減，為何之前不塞，今年才塞。



實際走訪沿海路採訪，一名在路邊整補的貨櫃車司機指出，因為長榮海運搬到第七貨櫃中心的關係，還沒搬家前，從79號碼頭開出來就可以接上“國道”一號，現在要開20公里繞一大段沿海路，才能到第七貨櫃中心，塞車很正常，只是以前不會塞在平面道路。他形容“除非貨櫃車可以飛越港口，不然就是要走這一段。”



貨櫃車司機都是賺“跑一趟”的錢，該名司機說，高雄跑到台南的運價大概新台幣4000元，司機再與公司拆帳，大約拿兩成，塞車時間越多，效益越低，因為沒有加班費，在沿海路等紅綠燈和待轉，司機真的會等到懷疑人生，塞車嚴重時，跑一趟要多浪費2、3小時，雖然路上貨櫃車看似很多，但感覺景氣並沒有很好。



高雄第七貨櫃中心位於小港區南星路底，出入口有管制，南星路段路口少，交通較暢通，但沿海路段路口多，紅綠燈多，加上從沿海路轉南星路需要待轉，因此貨櫃車容易塞車、回堵，不僅貨櫃車司機抱怨連連，也連帶影響一般用路人與當地居民出入，導致民怨。