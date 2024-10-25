朱立倫批“釋憲”一面倒　將嚴審大法官人事案

國民黨主席朱立倫痛批“憲法法庭”。（取自朱立倫臉書） 中評社台北10月25日電（記者 張嘉文）“司法院憲法法庭”今天宣判“立法院”改革相關法案“釋憲”案，“藐視國會罪”、“總統國情報告”“違憲”失效。至於“立院”調查權則只能調查行政官員，不得擴及人民。中國國民黨主席朱立倫發臉書痛批，這讓“少數總統”依然超級大，且“立法院”等於綠色司法拔牙成無牙老虎，大法官居然指導立法干涉“國會”自主，“司法院”不避諱政治爭議自居最後仲裁者。



朱立倫強調，大法官悖離獨立行使職權之憲政使命，扈從於執政者的政治權力，來實踐自己堅持的意識形態，讓“憲法法庭”的判決與社會多數價值越來越遠，也動搖了民眾對司法的信任，實質廢死判決是一例，本案又是另一惡例。



朱立倫說，國民黨向民眾宣示，接下來將善用未被宣告“違憲”之職權，嚴審大法官人事案。



以下是朱立倫臉書全文：



毫無懸念，今天“憲法法庭”判決針對“國會”改革法案為執政黨送上大禮，重創“立法院”監督制衡的正當職權。又如同之前“實質廢死”判決一般，採取虛晃一招的部分“違憲”手法，意圖取巧逃避社會評價，實則讓代表最新民意的“立法院”，在面對“總統”和其他四院時，成為“只能動嘴皮，沒有牙齒”的無牙老虎。今天的判決使“立法院”連官員、公職被提名人公然說謊都無力處理，就不要說什麼制衡力道了，直言之，我們認為今天的判決對“我國民主憲政”產生四大傷害：即“少數總統”依然超級大，“立法院”失去正當制衡工具淪於無牙老虎，大法官居然指導立法干涉“國會”自主，“司法院”不避諱政治爭議自居最後仲裁者，分述如下：

