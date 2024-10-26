韓國瑜谷底翻身　陳美雅：高雄氛圍也會改變

國民黨籍高雄市議員陳美雅。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月26日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜民調好感度上升，高雄當初罷韓仇恨值是否也消退？國民黨籍高雄市議員陳美雅接受中評社訪問認為，當初罷韓遭惡意操弄加上韓採取冷處理，正確資訊無法傳達出去做平衡；事隔4年，加上今年高雄兩次颱風淹水災情，會讓民眾冷靜思考，並回想韓團隊確實對高雄有做出貢獻，相信會對高雄氛圍帶來正向影響。



陳美雅，1970年生，高雄人，畢業於日本明治大學法律系，並取得早稻田大學法學碩士、博士學位。父親陳明吉是高雄市議員。陳美雅曾任過台灣高等法院高雄分院法官助理、高雄市立空中大學法政學系助理教授、文藻外語大學講師等。



韓國瑜上任“立法院長”將近9個月，台灣民意基金會22日公布最新民調，44.5%民眾對韓國瑜有好感，22.7%反感，與2019年的好感度24.7%相比，大幅上升約20個百分點。董事長游盈隆分析，韓國瑜重獲高人氣，在政治上奇蹟式復活。



陳美雅表示，韓國瑜在雙十慶典中讓台灣民眾感覺找回自己的驕傲，以“中華民國”為榮，也找回光榮感，也看到韓國瑜是具有領導、協調能力在“立院”扮演協調的角色，表現被大家所肯定，也因此經過“立院”這些紛紛擾擾，還有雙十慶典之後，韓的民調好感度飆高，代表許多人對韓抱持高度期待。



由於高雄2020年曾經歷過罷韓，同意罷免高達93萬票，當初的仇恨值是否釋懷了？陳美雅表示，當初韓國瑜被罷免是因為被惡意操弄，民眾被誤導了，加上當時韓的策略採取“冷處理”，沒有正面向罷免方迎戰。若以基隆市長謝國樑罷免案來看，謝國樑採取熱戰的方式與罷免陣營正面回擊與回應，把有做的事情正確傳達讓外界知道，因此看到民進黨跌了個大跤。

