中評關注：延押柯Ｐ有憂有喜　黨內暗潮洶湧

柯文哲與蔡壁如過往同台活動。（照片：台灣民眾黨台南市黨部） 中評社台北10月27日電（記者 鄭羿菲）台北地檢署25日聲請延長羈押台灣民眾黨主席柯文哲，對白營來說喜憂參半，喜的是將更凝聚鋼鐵小草，甚至是吸引中間選民同情，但憂的是民眾黨檯面下各派系暗濤洶湧，12月7日的民眾黨代表選舉恐陷群龍無首、派系自立，外傳民眾黨創黨元老蔡壁如在中南部佈局黨代表選舉，在小草反彈近期爭議滿滿的蔡壁如當下，柯文哲若未出面穩住局勢，黨內恐釀分裂。



台灣民意基金會21日公布月度民調，民眾黨支持度增加0.6%，可以說柯文哲從8月政治獻金風暴、羈押在台北看守所，經過這一段時間後，政黨支持度已穩固在12%上下，以1%約19.5萬人為計算，全台鋼鐵小草約有234萬人都在等候柯文哲出來的那一刻。北檢聲請延押柯，無異於刺激鋼鐵小草慷慨激昂的情緒，為民眾黨27日舉辦的“賴政府搞什麼鬼”集會活動添一把柴火，也增加社會同情。



從台灣民意基金會的民調中，也可觀察到9月至10月的中間選民增加了5.3%，來源是民進黨與時代力量的政黨支持度下降。而“憲法”法庭25日下午宣判，“立法院”5月三讀通過的“國會”改革法案“通篇違憲”，這對於不滿民進黨執政、也不喜中國國民黨，卻因第三勢力柯文哲爭議過多而回歸中間路線的民眾來說，或將在成為回流民眾黨的動力。



不過，柯文哲若延押，對於一人政黨的民眾黨卻並非全是好消息，民眾黨將在12月7日舉行黨代表選舉，緊接著在明年1月將由新任黨代表選出中央委員，重組民眾黨權力核心。曾代表民眾黨參選新北市議員的網路紅人“Z9”吳達偉日前曾說“各方勢力蠢蠢欲動”、“有幾位過去對民眾黨心灰意冷的朋友，接到電話問要不要回來選黨代表”，顯見民眾黨表面團結一致，但檯面下卻已暗濤洶湧。



蔡壁如因近期透露柯文哲父親的病情而遭非議，但外傳蔡也似在中南部“布局”黨代表選舉，即便蔡壁如嘴上都說“不想回黨中央”，但在民眾黨核心高層的評價上卻非如此，而是蔡壁如自2022年10月請辭“立委”後，便一直透過媒體話語權想抓回黨中央的權力，才會在柯文哲8月爆發政治獻金爭議時，猛批黨內當權派、時任競選總幹事的黃珊珊，直到被柯文哲找回黨中央“泡茶”後才安分一點，只是近期又有不少動作。

