新竹萬聖節遊行登場　邱臣遠扮孫悟空發糖果

一年一度的新竹市萬聖節大遊行在26日晚間盛大登場。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月26日電（記者 盧誠輝）一年一度的新竹市萬聖節大遊行在26日晚間盛大登場，台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠特別打扮成漫畫《七龍珠》裡面的“孫悟空”角色與民同歡，晚上7時準時從市府前廣場出發，沿途發送糖果給參與萬聖節遊行的小朋友，場面熱鬧非凡。



新竹市年度盛會“2024新竹市萬聖節-NOW GO 搞怪趴”萬聖大遊行26日盛大登場，包括邱臣遠、中國國民黨籍“立委”鄭正鈐、藍白多位新竹市議員與新竹市政府多位一級局處首長都盛裝打扮市民同歡。



邱臣遠表示，萬聖節遊行是新竹市民一年一度期待的盛大活動之一，市府團隊每年都精心籌備一系列創意十足的萬聖節活動，提供市民和遊客一個充滿歡樂、驚喜的節慶體驗。今年特別與“天竺鼠車車”合作，不僅讓活動更具趣味性，也吸引更多家庭參與，看到許多家長帶著小朋友一起扮裝，親子同樂，充分展現竹市的熱情與活力。



新竹市文化局指出，萬聖節系列活動是新竹市的重要年度盛事，主要吸引親子家庭及年輕人參與，每年都有不同的主題，讓大家享受熱鬧的節慶氛圍。今年由邱臣遠率領市府團隊，變身成《七龍珠》的孫悟空、大普烏、人造人18號及琪琪等角色，除向已故漫畫家鳥山明致敬外，也象徵與故事中的角色一起帶著勇氣與民眾一同踏上遊行冒險。



新竹市文化局說明，今年的萬聖大遊行圓滿完成，但冒險的旅途會持續進行。可愛的天竺鼠車車藝術裝置“州廳大冒險”在市府大廳、走廊及幸福廣場等，持續展出直至10月31日為止；還沒轉到限定扭蛋的小朋友也別灰心，展出期間，每天下午5時起，向市府大廳工作人員出示拍照打卡畫面，還有抽扭蛋的機會，贈完為止，歡迎大家參與。