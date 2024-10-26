白色恐怖受難者台北秋祭慰靈　籲珍惜和平

和平歌詠隊和受難人合唱《青春戰鬥曲》後的合影，呼籲珍惜和平。(中評社) 中評社台北10月26日電／2024年五○年代白色恐怖政治受難者秋祭慰靈大會26日下午在台北市馬場町紀念公園以“珍惜和平、守護民主、兩岸同心、振興中華”為主題舉行，來自全台各地政治受難人家屬代表、來賓共逾400人參加，緬懷五○年代白色恐怖犧牲的烈士。



活動主辦單位表示，今年大陸地區政治受難人家屬原本組團來台參加秋祭，然因民進黨當局行政作業阻撓以致未能全團成行而最終無法來台。



台灣地區政治受難人互助會在祭文中表示：“白色恐怖”時期，無數先烈、義士魂斷於斯，用罄其青春和鮮血鑄成一座“人民忠魂”的不朽豐碑。台灣當權者極盡扭曲之手段，以圖堙滅台灣人民共建紅色祖國的事實。凡此壓迫，雖政權交替，迄今未嘗更易，而猶有日趨嚴峻之勢也。但火種不息、精神不滅、真理不死！沒有任何人、任何政黨、任何勢力能夠撼動這座“人民忠魂”。



台灣地區政治受難人互助會總會會長周弘奇致詞時指出：今年秋祭的主題反映出白色恐怖受難人以及家屬，對於當前兩岸危機的擔憂和對兩岸未來的期盼。近年來由於民進黨政府主導對抗路線，導致兩岸局勢瀕臨戰爭邊緣，甚至拒絕簽署和平協定，此舉讓很多台灣年輕人擔心自己會不會成為“台獨”政權的砲灰。為了子孫的未來，我們希望兩岸和平，希望能珍惜過去兩岸和平發展的成果，所以，藉由秋祭場合，呼籲台灣當局放棄對抗路線，回到兩岸交流的正軌。



今年正好高齡90歲的白色恐怖政治受難人趙英魁，介紹自己一生從開始當國民黨娃娃兵、後來成為人民解放軍戰士，又加入人民志願軍抗美援朝因傷被俘，結果被當時國民黨特工強迫刺青被送來台，在台又變成陸軍工兵，後又被密告成為政治犯初判無期，後改判五年，刑期滿後結果又被延押五年。此波折一生讓他體悟到“我們每個人的故事背後都是一個家庭、家族的失散分離，都是兩岸分裂下的悲劇。為了親人不再離散，為了民族不再傷痛，兩岸一定要和平統一。”

