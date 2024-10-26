高雄慶祝萬聖節活動　22公尺大南瓜燈吸睛

高雄萬聖節活動在凹仔底森林公園有巨大南瓜燈，夜間還有燈光秀。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月26日電（記者 蔣繼平）2024高雄萬聖節在凹子底森林公園登場，26日晚間6時起盛大舉行遊行表演，現場還有22公尺高的南瓜雷射燈光秀，吸引民眾打卡拍照，許多人也精心變裝參與活動，擠滿數千人潮。雖然天公不作美下雨，但仍不減民眾的興致。



今年高雄萬聖節系列活動從10月25日至11月3日，一連10天在鼓山區凹子底森林公園舉行。26日晚間6至8時舉辦遊行表演，民進黨籍高雄市長陳其邁、美國在台協會高雄分處處長張子霖、及多位民代到場替這場遊行揭開序幕。



這場表演遊行將分5大隊，包含小公視、紅鼻子馬戲團、澳洲的Curious Legends 劇團，還有由高雄孩子組成的小鬼隊及閃亮隊，另外，高雄市政府吉祥物“高雄熊”、高雄捷運蜜柑貓站長也將參與遊行。晚間也有許多大人小孩變裝到場參加活動。



高雄市教育局表示，活動有全台最大22公尺高的南瓜雷射燈光秀、遊街派對、南瓜舞台、封街塗鴉及南瓜市集等活動，讓市民、學生有機會體驗跨文化節慶習俗，並由海內外表演團體的展演及進入校園等，感受藝術貼近生活的樂趣及活力。

