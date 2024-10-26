青鳥號召萬聖節滋事？邱臣遠籲活動還給市民

邱臣遠(中)呼籲把活動還給市民。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月26日電（記者 盧誠輝）一年一度的新竹市萬聖節大遊行在26日晚間盛大登場，由於去年活動曾發生有青鳥裝扮成提款機卻被8名黑衣臉譜男包圍的事件，今年又有青鳥在活動前一天在網路號朝大家包圍台灣民眾黨新竹市代理市長邱臣遠，邱盼應把萬聖節活動還給市民，讓大家一起享受這一個美麗與幸福的夜晚。



新竹市年度盛會“2024新竹市萬聖節-NOW GO 搞怪趴”萬聖大遊行26日盛大登場，包括邱臣遠、中國國民黨籍“立委”鄭正鈐、藍白多位新竹市議員與新竹市政府多位一級局處首長都盛裝打扮市民同歡。



由於去年的新竹市萬聖節大遊行活動，發生有青鳥裝扮成提款機卻被8名黑衣臉譜男包圍的事件，但8名男子後來都獲判不起訴處分。有青鳥不滿又於25日晚間在網路揚言要號召群眾，“一起含著棒棒糖、嚼口香糖、穿著機師服，圍繞邱代理市長”。



對此，邱臣遠在會前接受媒體聯訪時表示，新竹市萬聖節大遊行是屬於所有的市民和小朋友同歡的活動，請讓大家一起享受這一個美麗與幸福的夜晚，他呼籲所有參與萬聖節遊行的市民朋友都要注意自身安全，特別是有許多小朋友都盛裝前來參加，希望活動能夠順利進行、圓滿順利，把這個快樂的夜晚，留給新竹市的45萬市民。



新竹市萬聖節大遊行在26日晚間7時準時從市府前廣場出發，沿途行經中正路，繞行東門圓環，再沿著護城河走回中央路，最終回到府前廣場。警方也如臨大敵，在沿途發送糖果給小朋友的邱臣遠身旁部屬大批警力，直到晚間8時許，活動圓滿落幕，並未發生任何青鳥滋擾事件。