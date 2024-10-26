中評鏡頭：陳其邁與AIT高雄處長扮黑白大廚

民進黨籍高雄市長陳其邁與美國在台協會高雄分處處長張子霖扮成黑白大廚造型。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月26日電（記者 蔣繼平）2024高雄萬聖節在凹子底森林公園登場，26日晚間6時起盛大舉行遊行表演，民進黨籍高雄市長陳其邁、美國在台協會高雄分處處長張子霖到場替這場遊行揭開序幕，兩人還扮演成近期很夯的《黑白大廚》造型，與民眾一同遊街並分送糖果。



今年高雄萬聖節系列活動從10月25日至11月3日，一連10天在鼓山區凹子底森林公園舉行。26日晚間6至8時舉辦遊行表演。活動還有全台最大22公尺高的南瓜雷射燈光秀、遊街派對、南瓜舞台、封街塗鴉及南瓜市集等活動。



陳其邁與張子霖26日一起以“黑白大廚”的造型亮相，陳其邁身穿黑色廚師服扮演劇中的“黑湯匙”廚師，左胸上還繡上“邁邁”兩字；張子霖成身穿白色廚師服扮演“白湯匙”廚師。替遊行開場後，兩人也分送糖果給兩側群眾。



陳其邁致詞時提醒小朋友要注意安全避免走失，並說“不給糖就搗蛋，大南瓜大家一起嗨”祝大家晚上愉快，相當簡短。張子霖則用台語說，從小在美國參加萬聖節活動，很高興在高雄與全家一起度過萬聖節，祝福活動圓滿成功。



《黑白大廚》是韓國美食料理綜藝節目，由80位具獨特烹飪見解的無名廚師“黑湯匙”、對上20位享譽業界的菁英主廚“白湯匙”，進行料理對決和淘汰機制，9月開播後成為台灣收視排行榜第一名，帶動不少美食話題熱潮。

