杏仁哥：綠營都爭目標不在韓　是底下的藍委

“韓流五虎將”、杏仁哥吳育全。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月27日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜民調好感度谷底大翻身，成為外界討論焦點。長期關注高雄時事的“韓流五虎將”、杏仁哥吳育全接受中評社訪問指出，“有競爭才有鬥爭”，目前民進黨目標不是韓，而是底下的藍委，綠要改變少數執政的政局，鬥爭手段不會停。他也提到韓國瑜做對幾件事，當初有沉潛，擔任公道伯表現高度與智慧，形象正面外也“不爭”，讓人不討厭，好感度就上升。



吳育全是2018年九合一地方選舉韓流崛起的堅定挺韓代表人物，當時為高雄杏仁茶攤商，因此被封為杏仁哥，他目前經營餐飲店，仍持續關注時事。



韓國瑜上任“立法院長”將近9個月，台灣民意基金會22日公布最新民調，44.5%民眾對韓國瑜有好感，22.7%反感，與2019年的好感度24.7%相比，大幅上升約20個百分點。游盈隆分析，韓國瑜重獲高人氣，在政治上奇蹟式復活。



對於韓國瑜谷底翻身，從綠營基層出身的吳育全觀察，“有競爭就有鬥爭”，由於高雄是民進黨的本命區，2018年突然被韓國瑜翻盤，接著就被民進黨操弄仇恨值，從上到下狂打罷免、落跑等議題。但現在民進黨的目標並不在韓國瑜身上，加上韓國瑜擔任“立法院長”展現高度政治智慧，所以好感度自然出來。



吳育全指出，民進黨目標放在要改變在“立院”生態，現在“立法院”是多數是在國民黨，民進黨變成少數，所以搞青鳥弄罷免，要搞到不得安寧，沒有完全執政，民進黨不會放心。現在不會去弄韓國瑜，目標鎖定在下面的藍委，要各個擊破。所以所有藍委都要注意，尤其檢調都動起來，不能有任何犯錯、失誤或違法。



至於韓國瑜能夠拉回好感度，吳育全分析，第一，韓國瑜被罷免高雄市長後已經沉潛很長一段時間，也有做公益，很溫和，並沒有像民眾黨主席柯文哲2024落選後仍持續和執政黨鬥法。第二，民進黨的支持者，經過這幾個月綠營一直吵柯文哲涉案後，會發現還有人比韓國瑜更討厭。第三，就算有綠委要刻意要衝撞，韓國瑜也免正面對立激化，久了大家看到都是正面形象，好感度就會起來。



對於未來政局發展影響，吳育全認為，第一，韓國瑜表現出“不爭”，僅擔任和事佬公道伯，選舉僅當啦啦隊，只因身為國民黨一分子必須出一份力。第二，炒作黑韓還有用嗎？過這麼久了，有競爭才有鬥爭，就看2026誰要競爭才有攻防。第三，2028大選目前大家都看好台中市長盧秀燕，2018年的“禿子、漢子、燕子”，只剩盧還沒選過大選，就看國民黨會不會團結在盧秀燕底下，團結才是最重要的。