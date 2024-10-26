李縉穎辦新竹沙龍講座　盼發揮科技城影響力

李縉穎26日在新竹市東門圓環鬧區舉辦首次的“風城沙龍”講座。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月26日電（記者 盧誠輝）中國國民黨新竹市黨部主委李縉穎26日舉辦首次的“風城沙龍”講座，邀請國民黨籍“立委”葛如鈞和台北市資訊局長趙式隆兩位AI領域專家，和新竹市民一起探討如何應用資訊與AI技術對生活產生影響。李告訴中評社，希望透過一系列講座的舉辦，能發揮新竹科技城的影響力，讓新竹能繼續發光發熱。



李縉潁26日在新竹市東門圓環鬧區舉辦首次的“風城沙龍”講座，由李縉穎擔任引言人、葛如鈞和趙式隆擔任講師，和數十位對AI領域有興趣的市民朋友一起腦力激盪，探討AI產業未來的發展潛力與應用前景。



李縉穎指出，他這次邀請包括“中華民國”亞洲未來領導人協會、新竹縣AI產業發展聯盟和新竹市創新創業協會一起舉辦第一次的“風城沙龍”講座，主要目的就是希望在新竹科技城，透過各種不同主題的討論，讓大家可以多走出來一起互動。



李縉穎說，這次“風城沙龍”講座嘗試以AI議題來作探討，並邀請到葛如鈞和趙式隆兩位AI領域的專家來為聽眾進行深入淺出的講解，希望能在新竹科技城激盪出不同的火花。未來他也會針對新竹人所關心的包括交通、教育與舊城區的再造等議題，找來相關學者專家，和大家一起討論與相互學習。