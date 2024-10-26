助藍委AI輔助質詢　葛如鈞：只花了5分鐘

藍委葛如鈞26日獲邀到新竹市演講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月26日電（記者 盧誠輝）擁有AI專業的中國國民黨籍“立委”葛如鈞26日應邀到新竹市演講，和聽眾一起探討AI產業未來的發展潛力與應用前景。他以今年6月18日藍委陳菁徽在“立法院”首創 “AI輔助質詢”為例表示，當時陳因聲帶發炎找他幫忙，他運用AI人工智慧技術，只花了5分鐘就製作還原度極高的擬真聲音，讓陳透過AI輔助來質詢“行政院長”卓榮泰。



國民黨新竹市黨部主委李縉潁26日在新竹市東門圓環鬧區舉辦首次的“風城沙龍”講座，由李縉穎擔任引言人、葛如鈞和趙式隆擔任講師，和數十位對AI領域有興趣的市民朋友一起腦力激盪，探討AI產業未來的發展潛力與應用前景。



葛如鈞指出，陳菁徽日前因為突然聲帶發炎，無法以正常聲音講話，但又不甘心放棄準備已久的質詢，於是找上他幫忙，他跟陳要了一段過去質詢的影像聲音後，透過AI人工智慧技術，只花了5分鐘就製作還原度極高的擬真聲音，讓陳即使沒有開口說話也能質詢卓榮泰，當場讓卓聽得目瞪口呆。



葛如鈞說，他使用的是全世界技術最領先平台之一的“ElevenLabs”，只要透過5分鐘的語音，就能夠仿造一個人的聲音，現在已廣泛被運用在配音或電子書的朗讀服務。他強調，未來AI科技對生活的影響將隨處可見，他感謝“立法院長”韓國瑜和卓榮泰都願意接受這樣的嘗試，也創下史上首次有“立委”在“立院”利用AI輔助質詢的紀錄。

