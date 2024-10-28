葛如鈞：台不儘速整合恐成AI產業三級貧戶

擁有AI專業的中國國民黨籍“立委”葛如鈞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月28日電（記者 盧誠輝）資訊業出身的中國國民黨籍“立委”葛如鈞接受中評社訪問表示，“行政院長”卓榮泰雖然自我號稱是“行動創新AI‘內閣’”，但相關的AI政策和預算編列簡直是一蹋糊塗，若不儘快整合各部會列出具體目標，未來台灣恐怕將在幾年後就變成世界AI的三級貧戶。



葛如鈞，台灣大學資訊網路與多媒體研究所博士、日本慶應大學媒體設計博士後研究員，曾任SLP全球創業家網路台北分部年度執行長、Linkwish Inc.林克威許公司共同創辦人暨前任執行長、Memora Inc穿戴式人工智慧相機公司共同創辦人、台北科技大學互動設計學系專任助理教授。2024年當選國民黨不分區“立委”。



葛如鈞指出，“行政院長”卓榮泰自稱是AI“內閣”，也號稱台灣是AI世界的中心，更強調要發展主權AI。種種口號雖然喊得非常響亮，但相關的AI政策和預算編列簡直是一蹋糊塗，“賴政府”對AI產業的不了解不但導致“內閣”多頭馬車、甚至是已經到了五馬分屍的狀態了。



他說，日前在“立法院”曾針對“國科會”在AI預算的編列質詢，但“國科會”卻講不清楚，一下說是新台幣200億元，一下又說是183億元，但實際上卻只編了90幾億元的預算經費，後來才發現“國科會主委”吳誠文因本身就是“行政院”的“政務委員”，所以就把其他部會的AI預算也列入自己的政績與口號當中。



葛如鈞質疑，吳誠文把政府的所有AI預算都歸為自己的政績，但相關預算的成果與KPI（關鍵績效指標）最後應該要由誰來負責？沒想到吳竟告訴他還是要由各部會自行負責，這根本就是“拿錢人人會”的最好例子，原來台灣號稱10年3000億元的AI預算，根本完全不堪檢驗。



葛如鈞認為，每年高達幾百億元的AI預算到底會有哪些成果？“國科會”卻完全講不清楚。到時是否又會變成各說各話與各踢皮球？尤其是現在包括“國科會”與“國家高速網路與計算中心”對2028年的算力願景也非常不務實。