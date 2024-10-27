民眾黨搞鬼集會聲援柯文𠵍　柯家人缺席

民眾黨27日下午在中正紀念堂旁舉辦“賴政府搞什麼鬼”集會活動。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月27日電（記者 鄭羿菲）全台各地陸續舉辦萬聖節遊行，台灣民眾黨27日下午也舉辦“賴政府搞什麼鬼”集會活動，聲援遭檢方聲請延押的台灣民眾黨主席柯文哲、批評“賴政府”執政爭議。中午12點，雖民眾黨還在場地佈置，但現場已有零星支持者穿著“寧靜革命”等口號的Ｔ恤到場。民眾黨於現場租借2000張椅子提供給民眾使用。



值得注意的是，民眾黨規劃的活動流程未見以往大活動都會現身的柯文哲妻子陳佩琪與胞妹柯美蘭等家人到場。柯文哲91歲的父親柯承發15日因病重住進台大醫院加護病房，柯文哲18日曾戴手銬腳鐐前往探視，如今柯家人可能缺席活動，引起外界臆測。



民眾黨27日下午1點半在中正紀念堂愛國東路側舉辦“賴政府搞什麼鬼”萬聖節集會活動，一方面號召支持者聲援10月31日將開延長羈押庭的台灣民眾黨主席柯文哲，一方面以裝置藝術創意宣傳賴清德執政亂象“鬼故事”。活動有五大內容，包括入口拱門意象、鬼妝DIIY、三大主題裝置體驗區、糖果與紋身貼紙製作，及舞台暢談“賴政府”鬼故事。



活動在下午1點半開始有暖場與互動裝置藝術導覽，也提供類似“公民肥皂箱”讓民眾報名宣講，下午2點半民眾黨公職開始陸續到場正式宣講，並邀請友民眾黨人士上台助講，包括中國國民黨前“立委”蔡正元、網紅“館長”陳之漢、直播主陳清茂、媒體人楊文嘉、毛嘉慶，而活動最終也有宣告“終場行動：對抗新威權”，但目前未知是什麼形式。



台北地檢署在集會活動前的25日聲請延押柯文哲，民眾黨緊急應變小組共同召集人黃國昌日前喊話動員，“無法忍受賴清德把台灣帶向新威權體制這條路的朋友，一起來參加！”民眾黨秘書長周榆修更直言，“我們衹有戰死，沒有投降！”



台灣民眾黨柯文哲涉京華城圖利案，9月5日遭台北地方法院裁定羈押禁見，在滿羈押2個月期限前夕，台北地檢署10月25日聲請延長羈押，理由為重要關係人、柯的隨行秘書“橘子”許芷瑜目前仍滯留境外，柯文哲有勾串之虞。北院定於10月31日下午2點開庭審理延押庭，按照北院分案規則，審查柯文哲是否延押的法官是當初裁定柯羈押禁見的呂政燁。