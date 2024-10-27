桃園媽祖昇天祭　蘇俊賓盼強化閩東文化傳承

桃園媽祖昇天祭27日盛大舉辦。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月27日電（記者 盧誠輝）桃園媽祖昇天祭27日盛大登場，中國國民黨籍桃園市副市長蘇俊賓出席祭典時特別秀了幾句閩東話表示，桃園一直非常在乎也重視馬祖文化，因為有超過5萬名馬祖鄉親就住在桃園，所以他近來也積極在學習閩東話，希望未來能持續強化推動閩東文化在桃園的傳承。



“2024桃園媽祖昇天祭”27日在桃園市八德區藝文廣場舉辦，包括蘇俊賓、連江縣政府秘書長張龍德、國民黨籍“立委”陳雪生與邱若華、國民黨桃園市議員楊朝偉與朱珍瑤、無黨籍桃園市議員段樹文等人都到場出席。



蘇俊賓表示，桃園一直非常在乎也重視馬祖文化，因為有超過5萬名馬祖鄉親就住在桃園，桃園市政府也積極保留閩東文化，包括擺暝文化祭、媽祖昇天祭和閩東音樂劇等活動都持續舉辦，期盼桃園和馬祖能一起攜手讓閩東文化在桃園得到最好的傳承，讓馬祖文化能豐富桃園並代代相傳。



張龍德指出，馬祖本地的人口僅有約1.4萬人，絕大多數的馬祖鄉親早年就移居到桃園定居，到現在已經落地生根到第四代和第五代，他非常感謝桃園市政府長期以來對馬祖鄉親的照顧，因為他已在馬祖擔任公職超過30年，所以桃園對馬祖鄉親的用心讓他點滴在心頭，希望桃園和馬祖能持續深化連結。



陳雪生說，他非常感謝桃園市馬祖同鄉會每年都盛大舉辦媽祖昇天祭活動，媽祖是最多馬祖人的信仰，馬祖也因為媽祖而得名，所以媽祖昇天祭對馬祖是非常重要的宗教文化祭典。邱若華也提到，馬祖鄉親過去飄洋過海到桃園市八德區打拚，為桃園奠定非常好的基礎，未來馬祖鄉親的事情就是她的事情，希望所有馬祖鄉親在桃園都能獲得更好的照顧。



桃園市八德區公所表示，桃園媽祖昇天祭是由八德區公所與桃園馬祖同鄉會共同主辦，今天特別規劃包括繞境、祭祀大典、乩轎會香、馬祖美食、文化體驗及食福宴等多項活動，希望讓在台灣生活的馬祖鄉親能在活動中，藉著原鄉的媽祖信仰文化、美食等讓定居桃園的馬祖人有家的感覺，體現故鄉的記憶溫度，也讓桃園人有機會體驗和認識馬祖文化，促進多元族群融合發展。