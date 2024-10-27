民眾創意搞鬼挺柯文哲　“賴清德蘭”超吸睛

陳智菡手捧“賴清德蘭”、立正敬禮，諷刺賴清德。民眾在蘭花前拍照也會自覺立正敬禮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月27日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨27日下午舉辦“賴政府搞什麼鬼”集會活動，聲援遭檢方聲請延押的台灣民眾黨主席柯文哲，下午2點民眾陸續進場，民眾黨租借的2000張椅子很快就坐滿一半。現場部分民眾手拿“放人”大旗與手牌力挺柯文哲，部分民眾臉上畫著“鬼妝”、裝扮成“清·德古拉”等鬼怪造型，創意響應搞鬼主題，也有不少家長帶孩子到現場化妝、拿搞鬼糖果，氣氛非常歡樂。



特別的是，民眾黨也購置一盆網民熱議的“賴清德蘭”(台南蘭友培育的特色品種，賴清德當市長時欣然同意而命名培育的新品種，2012年獲得英國皇家園藝學會登錄成功)，提供給民眾捧著合影，諷刺意味非常濃厚，賴清德蘭也不負眾望，吸引不少民眾駐足欣賞。



民眾黨27日下午1點半在中正紀念堂愛國東路側舉辦“賴政府搞什麼鬼”萬聖節集會活動，一方面號召支持者聲援即10月31日將開延長羈押庭的台灣民眾黨主席柯文哲，一方面以裝置藝術創意宣傳賴清德執政亂象“鬼故事”。活動有五大內容，包括入口拱門意象、鬼妝DIIY、三大主題裝置體驗區、糖果與紋身貼紙製作，及舞台暢談“賴政府”鬼故事。



台灣民眾黨柯文哲涉京華城圖利案，9月5日遭台北地方法院裁定羈押禁見，在滿羈押2個月期限前夕，台北地檢署10月25日聲請延長羈押，理由為重要關係人、柯的隨行秘書“橘子”許芷瑜目前仍滯留境外，柯文哲有勾串之虞。北院定於10月31日下午2點開庭審理延押庭，按照北院分案規則，審查柯文哲是否延押的法官是當初裁定柯羈押禁見的呂政燁。