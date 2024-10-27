柯妻陳佩琪憔悴現身　淚吼賴清德放人！

陳佩琪流淚嘶吼放人。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月27日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨27日下午舉辦“賴政府搞什麼鬼”集會活動，聲援遭檢方聲請延押的台灣民眾黨主席柯文哲，民眾黨安排的流程中雖未見柯文哲妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭出席，但2人下午雙雙驚喜現身集會現場，在台下聽講，並未受訪，神情憔悴，一身素衣的陳佩琪聽到激動處，還邊流眼淚邊嘶吼“放人！”



民眾黨估算，集會活動現場人流來來去去約6000人。



柯文哲9月5日遭羈押已近2個月，檢方又聲請延押，讓柯家人為之崩潰。陳佩琪在下午2點40分穿著藍色連身裙、白色布鞋、背著白色書包，在民眾黨志工陪同下十分低調地走入集會活動。隨後到後台與民眾黨工鼓勵打招呼，接著就拉來椅子坐在舞台下，聽台上助講人員講述柯文哲羈押禁見後的委屈，邊擦拭控制不住的眼淚。



當直播主陳清茂鼓動現場氣氛嘶吼賴清德放人時，只見陳佩琪也控制不住激動的情緒，一邊紅著眼睛、擦拭眼淚，一邊高舉左手嘶吼“放人！”



另外，柯文哲胞妹柯美蘭也現身後台。陳佩琪、柯美蘭都無意上台演講，但都會待到集會活動結束。



民眾黨27日下午1點半在中正紀念堂愛國東路側舉辦“賴政府搞什麼鬼”萬聖節集會活動，一方面號召支持者聲援即10月31日將開延長羈押庭的台灣民眾黨主席柯文哲，一方面以裝置藝術創意宣傳賴清德執政亂象“鬼故事”。活動有五大內容，包括入口拱門意象、鬼妝DIIY、三大主題裝置體驗區、糖果與紋身貼紙製作，及舞台暢談“賴政府”鬼故事。



台灣民眾黨柯文哲涉京華城圖利案，9月5日遭台北地方法院裁定羈押禁見，在滿羈押2個月期限前夕，台北地檢署10月25日聲請延長羈押，理由為重要關係人、柯的隨行秘書“橘子”許芷瑜目前仍滯留境外，柯文哲有勾串之虞。北院定於10月31日下午2點開庭審理延押庭，按照北院分案規則，審查柯文哲是否延押的法官是當初裁定柯羈押禁見的呂政燁。