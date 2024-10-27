柯文哲可能被延押？黃國昌：同批法官審理

黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月27日電（記者 鄭羿菲）台北地檢署25日聲請延長羈押台灣民眾黨主席柯文哲，定31日開庭。民眾黨緊急應變小組共同召集人、“立委”黃國昌27日受訪表示，這是最基本的常識問題，此次延押庭的法官與上次羈押柯文哲的法官是同一人。緊急應變小組有什麼進一步的回應，會再跟社會大眾報告。



至於民眾黨12月將舉行黨代表選舉，外傳黨內分裂為夫人派、地方派？黃國昌強調，民眾黨從上到下衹有一派，就是成為一個真正能夠實現人民的意志、實現台灣的公平正義，台灣民眾黨全黨上下一心。



黃國昌接受媒體訪問表示，賴清德16年前面對陳水扁的案子時，不是喊話“有證據就起訴，不應該押人取供，押人取供是侵害人權”嗎？柯文哲在2個月前放棄提抗告時就說，讓檢方羈押，全力配合調查，結果2個月後拿不出像樣的證據起訴，還要繼續羈押，賴清德會不會雙標得太厲害？



媒體追問，若裁定柯文哲延長羈押，民眾黨會有什麼進一步的行動？黃國昌說，接下來我們會非常密切關注北檢提出的羈押聲請在台北地方法院審理的狀況，視結果如何，緊急應變小組會有什麼進一步的回應，再向社會大眾報告。



民眾黨27日下午1點半在中正紀念堂愛國東路側舉辦“賴政府搞什麼鬼”萬聖節集會活動，一方面號召支持者聲援即10月31日將開延長羈押庭的台灣民眾黨主席柯文哲，一方面以裝置藝術創意宣傳賴清德執政亂象“鬼故事”。活動有五大內容，包括入口拱門意象、鬼妝DIIY、三大主題裝置體驗區、糖果與紋身貼紙製作，及舞台暢談“賴政府”鬼故事。



台灣民眾黨柯文哲涉京華城圖利案，9月5日遭台北地方法院裁定羈押禁見，在滿羈押2個月期限前夕，台北地檢署10月25日聲請延長羈押，理由為重要關係人、柯的隨行秘書“橘子”許芷瑜目前仍滯留境外，柯文哲有勾串之虞。北院定於10月31日下午2點開庭審理延押庭，按照北院分案規則，審查柯文哲是否延押的法官是當初裁定柯羈押禁見的呂政燁。