不允許柯文哲被犧牲！6千人戴柯面具聲援

民眾黨估計集會活動現場超過6000人，主要線上頻道在線人數突破5.5萬人觀看。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月27日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨27日下午舉辦“賴政府搞什麼鬼”集會活動，聲援遭檢方聲請延押的台灣民眾黨主席柯文哲。民眾黨在現場發放柯文哲的大頭面具，讓現場民眾戴在臉上，當民眾黨“立委”黃國昌右手舉著“放人”旗幟慷慨激昂演地說“不允許柯文哲被犧牲”，也把現場氣勢拉到最高潮，現場此起彼落大喊“放人！”



民眾黨在下午5點10分宣布集會結束，也請民眾持續準備好面對下一場可能的戰鬥，民眾黨估計活動現場超過6000人，主要線上頻道在線人數突破5.5萬人觀看。



黃國昌演講時，一邊揮舞右手拿著的“放人”黃色大旗，一邊批評，我們要挽救這塊土地，不能繼續被賴清德領導的新綠色威權踐踏、傷害！曾經我們以為人民可以得到司法公平對待，但想不到2024年民進黨政府、賴清德卻只為自己的政治利益，要消滅心中最擔心的一股力量！



黃國昌說，前天他醒來時，看到陳佩琪發來的簡訊非常難過，陳佩琪問，若要辦京華城圖利案，不是說違背法令給20%容積獎勵是違法、罪證確鑿，為何還要繼續押柯文哲？黃國昌感嘆道，他從18歲唸法律至今，他都沒辦法回答這個問題。



一直坐在台下聽講的陳佩琪，此時又再度流下眼淚，默默地拿起衛生紙擦拭。



黃國昌痛批，那個拿了40%選票當上“總統”的人，忘記台灣民主自由是怎麼走過來的，也用具體行動告訴台灣人民，就是要獨裁、就是要專制，不然你要怎麼樣？他慷慨激昂地說，我們面對賴清德獨裁政府，一步都不能讓！大家聚集在這裡，不是因為支持柯文哲，而是支持柯背後代表的價值，民眾黨是因為理想而聚集！大家不能允許柯文哲被犧牲，若我們放手了，誰是下一個都不知道！我們一寸都不會讓！



黃國昌強調，面對獨裁政府，我們衹有戰鬥！戰鬥！戰鬥！黃國昌激起現場民眾情緒，紛紛戴起、舉起柯文哲的面具回應，此起彼落高喊“放人！”現場情緒拉到最高潮。



最後，民眾黨在下午5點10分宣布集會結束，而柯文哲妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭也拿著柯文哲的面具上台向支持者鞠躬道謝。結束後不到15分鐘，現場來參加集會的民眾便已幾乎疏散完畢。



民眾黨27日下午1點半在中正紀念堂愛國東路側舉辦“賴政府搞什麼鬼”萬聖節集會活動，一方面號召支持者聲援即10月31日將開延長羈押庭的台灣民眾黨主席柯文哲，一方面以裝置藝術創意宣傳賴清德執政亂象“鬼故事”。台灣民眾黨柯文哲涉京華城圖利案，9月5日遭台北地方法院裁定羈押禁見，台北地檢署10月25日聲請延長羈押，台北地方法院定10月31日開延押庭，按照北院分案規則，審查柯文哲是否延押的法官是當初裁定柯羈押禁見的呂政燁。