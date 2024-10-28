中評關注：三個動作看朱立倫抗賴態度轉硬

國民黨主席朱立倫近來大動作展現對抗賴清德的態度。（中評社資料照） 中評社台北10月28日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫對抗賴清德的態度近來似有轉硬的趨勢，從朱上周幾天連續三個動作，包括號召群眾聲援“立法院”黨團、主張台灣光復節恢復公定假日以及“國會”改革法案遭判決“違憲”時，宣示國民黨將嚴審大法官人事案反制等等，都可以看出朱立倫的調整。



朱立倫是台灣最大在野黨主席，但聲量和聲勢低迷，與國民黨主席該有的影響力出現顯着落差，一部分和他的政治未來性有關，另一部分則是對重大事件常過於低調或閃躲，自然無法引領聲量和創造聲勢。



但這樣的態勢近來似有所改變，朱立倫上周連續有三個大動作，一是動員上千位支持者針對朝野協商總預算僵局表達訴求，也聲援國民黨“立法院”黨團，由於藍白在“立院”聯手退回“賴政府”總預算，雙邊僵持已近一個月，在綠營持續操作輿論批評下，已出現藍委有異見，朱的動員代表黨中央支持藍委們繼續堅持對抗“賴政府”。



第二個大動作則是10月25日的台灣光復節，朱立倫在臉書發文，主張光復節應改回公定假日，他提到，1945年的10月25日，隨著日本戰敗，結束了日本對台灣50年的殖民統治，將台灣及澎湖移交給“中華民國”政府。



台灣光復節代表的意義是台灣正式回歸中國，民進黨政府全面淡化，官方已沒有任何紀念活動多年。今年賴清德更前往金門紀念古寧頭戰役75周年，稱古寧頭不僅是軍事勝利的象徵，更代表“保家衛國”決心，台澎金馬，寸土不讓。表達他對抗大陸的決心。



朱立倫主張恢復光復節為假日，象徵了兩岸連結，和賴清德展現對抗大陸決心的基調有所相反。