社評：特朗普一席話 台灣要剉著等了！

賴清德。(中評社資料照) 中評社台北10月28日電（評論員 林淑玲）距離美國總統大選剩不到兩週，共和黨候選人特朗普日前接受熱門podcast節目“喬羅根體驗”（The Joe Rogan Experience）訪問提到台灣，再次表示“他們搶走了我們大概100%的晶片生意”、“我們跟保險公司根本沒兩樣。台灣什麼都沒給我們。”他強調如果要美國保護，就該繳保護費。以特朗普的當選機率，美國政治氛圍，他這席話將是對台灣的重擊。



這已經不是特朗普第一次說這些話，​​他7月中接受彭博社採訪時說提到台灣搶走美國晶片生意，應繳交保護費給美國，造成台積電股價重挫，助力台股8月初跌出史上最大跌點，單日重挫1800點。​​​​特朗普日前也曾提出台灣防衛支出應佔GDP的10%（目前不到3%），震驚台灣各界。​​中華戰略前瞻協會研究員揭仲曾計算，台灣2025年GDP預估值約新台幣26兆4100億，10%就是2兆6410億，占總歲出3兆1325億元的比例為84%。



台灣明年度防衛預算編列數新台幣6470億元，如果照特朗普獅子大開口的要價，台灣的總預算扣除軍費、發公務員薪水之後，就快光光了，什麼事都不用做了。



此外，全球晶圓代工龍頭台積電現在先進製程遙遙領先，賺得盆滿缽滿，同行都看不到他的車尾燈；但特朗普已撂下狠話，“他們搶走了我們大概100%的晶片生意”。接下來不外兩種發展，第一是對台積電晶片輸美課以重稅；第二就是要求台積電把更多產線移到美國，非美製的課重稅。日前​​​​彭博社報導，“台積電美國分部總裁卡希迪（Rick Cassidy）24日表示，台積電在美國亞利桑那州第一座工廠，試產的晶片良率已高於在台灣同類型、類似製程的設施。”應就是在為台積電赴美開闢更多產線埋伏筆。

