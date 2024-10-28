中評關注：AIT穩台民心　特朗普立馬打臉

在美國大選前兩週，谷立言接受網路節目訪問。（取自敏迪選讀節目） 中評社台北10月28日電（記者 黃筱筠）美國大選即將在兩週後揭曉，面對特朗普民調似乎有攀升的趨勢，全世界都緊盯美大選結果。美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言接受網路節目訪問，特別強調台美關係後在大選後變化不大，試圖穩定台灣民心。但特朗普受訪又再度強調台灣搶走晶片生意，要求台灣支付保護費。這已不是特朗普首度這麼公開說明，特朗普若當選，對於世界局勢變化造成動盪，尤其台美關係與台海關係變化，賴清德必須要好好應對。



美國大選將在11月5日舉行，最近特朗普民調有些為上升，美國拜登政府美東時間25日通過，任內最大筆的對台軍售總額19億8800萬美元，主要是“先進地對空飛彈系統”、“L頻段雷達換裝案”及“非L頻段雷達換裝案”等3項對台軍售案。這除了是拜登任內對台最大筆軍售，若按照谷立言說明這些軍售項目是要符合不對稱戰力的作戰。



但根據美國華府智庫今年8月的調查更新，美國軍售台灣的武器延遲交貨狀況，與上個月相比完全沒有改變。台灣付錢向美國採購的武器裝備，延宕尚未交貨的金額已超過205億美元。“國防部”在質詢時回答“立委”質詢強調，美國武器延遲是因為俄烏戰爭，現在俄烏戰爭還沒有結束，拜登通過再多的軍售項目，若無法如期抵台，仍是枉然。



拜登政府會在此時通過大筆對台軍售，也是安台灣民心到一種方式，對美國內部維持抗中態勢，替民主黨賀錦麗拉抬升勢。但在美大選前兩週通過對台軍售，是否也某種程度代表賀錦麗的選情需要加油。



AIT處長過去都是3年一任，谷立言今年7月上任，將歷經美國大選，若面臨政黨輪替，未來代表是新總統的政策執行。目前谷立言的談話代表拜登政府，但未來若是特朗普當選，AIT的政策將跟著進行調整，現在谷立言透過專訪釋出的訊息，多是為了穩定台灣民心。