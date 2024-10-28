中評關注：“立院”武功被廢　韓國瑜擔子重

“立法院長”韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北10月28日電（記者 楊騰凱）民進黨反對的“立法院”改革法案幾乎都遭“憲法”法庭宣判“違憲”，有兩點效應讓“立法院長”韓國瑜的擔子變重。第一，藍營盼透過“立院”加強制衡民進黨政府的策略被瓦解，藍委施展不了拳腳，藍軍聲量只能靠韓來扛。第二，“釋憲”結果加劇朝野對立，韓未來主持朝野協商將更難達成具體共識。



2024大選結束後，國民黨雖然大選失利，但睽違八年再度重回“立院”最大黨，具備朝小野大的優勢，因此在上會期如火如荼推動“立院”改革法案，包括邀請賴清德進“立院”報告並備詢，以及人事同意權行使、“立院”調查權、“立院”聽證權、增設“藐視國會罪”等六大部分。但上週五“釋憲”結果出爐，幾乎全都判決“違憲”。



原本以為“立院”改革相關法案通過後，本屆藍委們終於可以大展拳腳，深入調查民進黨政府過去八年的相關案件，不論是進口雞蛋案、疫苗案、光電案等，題材非常多，如果爭議連環燒，勢必將給“賴政府”帶來不小的壓力，也能成為藍營強力的引擎，推動2026年地方首長選舉選情，如今“釋憲”案兵敗，藍委面臨武功被廢的慘況，手上幾乎只剩下杯葛總預算一招可用。



也因為藍委當不成斷案的包青天，其餘“立院”攻防唇槍舌戰也很難掀起巨浪，因此不論是“立法院”的新聞話題，又或是放眼2026的輔選工作，藍營勢必將更為倚重自帶話題與聲量的韓國瑜，在這樣的情況下，韓國瑜肩上扛著藍軍的擔子只會更重。



再者，“憲法”法庭“釋憲”的結果，等於是民進黨當局對國民黨的大力反擊，上會期“立院”挑燈夜戰力拚法案三讀，藍委耗費的社會成本付之一炬。藍委若還要繼續強行修法，繼續推進調查權、聽證權等實質查案的權力，硬著頭皮與“憲法”法庭對抗到底，綠營一定也會強力反撲，上回已經爆發過激烈肢體衝突，藍綠多人掛彩，這次只怕衝突只會更嚴重。



因此，未來朝野的氣氛只會更為對立，“賴政府”明年度總預算案要闖關成功的可能性越來越低，總預算這個爭執點一定還會在新聞上炒作很長一段時間，而在朝野劍拔弩張的情況下，韓國瑜未來召集協商勢必更難讓藍綠白達成共識，當“立法院”吵吵鬧鬧，韓很容易被貼上調解不力的標籤，在議事運作上，韓國瑜肩上的擔子也更為沉重。



不過唯一一點值得藍營慶幸的是，因為“立院”改革相關法案都被“憲法”法庭推翻，在野的藍白一起挨了這一巴掌後，未來雙方合作關係一定也會更緊密，只要藍白在野聯盟繼續團結，民進黨想蠶食鯨吞就沒這麼容易。