台陸軍在澎湖五德操演　退將栗正傑諷在表演

栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北10月28日電／台灣陸軍澎湖防衛指揮部罕見的連續四天，在馬公山水沙灘，每日清晨進行“鎮疆操演”火砲射擊，24日更首度在澎湖本島實施的夜間射擊，出動M60A3戰車、CM21甲車，以強大火網進行灘岸殲敵及灘岸戰鬥，現場戰車砲及機砲、機槍火網交織，火力展示令人印象深刻。對此，前烈嶼（小金門）指揮官、退役少將栗正傑27日在政論節目表示，敵軍在澎湖會登陸的地方是林投海灘、隘門海灘，仗在哪裡打，兵就要在哪裡練，為什麼選一個五德做表演？



這次演習想定，是台軍方發現敵軍用無人機於夜間，向五德地區實施夜間空中滲透突襲，立即由防空班及各式機槍對敵實施對空接戰。這時也發現敵軍民兵漁船搭載武裝人員，向五德地區實施夜間海上突擊，作戰區利用120迫砲及建制81迫砲，先對敵武裝漁船實施射擊。此時敵方武裝人員於五德地區突擊上陸，機步特遣隊即刻遂行灘岸戰鬥，自五德舊機場向百里方向發起攻擊。



根據《中時新聞網》報導，栗正傑27日在政論節目《新聞大白話》中表示，“這次演習的地方是澎湖五德，我自己曾經擔任澎湖守備旅，我對那個地方的防衛作戰非常的熟悉，甚至地方防衛作戰計劃都是我擬定的”，栗正傑說，“我講不會在五德登陸，五德是舊機場，就是因為這個地方不好登陸，才在這邊蓋機場，敵軍在澎湖會登陸的地方是林投海灘、隘門海灘，仗在哪裡打，兵就要在哪裡練，為什麼選一個五德做表演？”

