柯若被延押2個月　黃敬平：遭質疑押人取供

台灣民眾黨27日下午舉辦“賴政府搞什麼鬼”集會活動，民眾帶著面具，聲援遭檢方聲請延押的民眾黨主席柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北10月28日電／台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉及京華城案遭羈押，台北地檢署25日向台北地院聲請延押，並對其貼身秘書“橘子”許芷瑜發布通緝並註銷護照。中國國民黨籍桃園市議員黃敬平昨日指出，柯文哲可能不在乎再延押兩個月。但台灣政壇和民眾有些人會覺得，是否對柯文哲押人取供，甚至認為這案件更加啟人疑竇。



根據《中時新聞網》報導，黃敬平27日在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，橘子被發布通緝，就看她要不要回來。檢察官一定有一些關鍵性問題要問她，包括金流、200、300、1500，一定會問橘子那些錢跑去哪裡？



黃敬平指出，當橘子在日本滯留未歸，護照被註銷。而橘子的舅舅說，橘子沒有第二本護照。若是觀光簽證，就是90天，3個月時間一到，日本政府就可以驅逐出境，因為她沒有理由再延長。除非她在日本躲起來。



黃敬平認為，以橘子現在的處境，儘快回來也許可以讓事件很快的釋疑。她會不會收押就很難講，但是越不回來，對她跟柯文哲恐怕都不利。



黃敬平提醒，以柯文哲過去的作法，他不在乎再延押兩個月。但卻對“司法院”及專案小組檢察官，卻造成莫大壓力。因為很明顯會給外界、國際看清楚，包括台灣政壇和民眾有些人會覺得，是不是對柯文哲押人取供，認為這案件更加啟人疑竇，產生更多聯想空間。