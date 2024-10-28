陸蘇愷戰機越“中線”　張延廷：蟒蛇變鱷魚模式

前空軍副司令張延廷。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北10月28日電／“國防部”27日表示，自0850時起，陸續偵獲中共蘇愷－30、空警－500等各型主、輔戰機及無人機計19架次出海活動，其中16架次逾越“中線”及其延伸線，進入台灣北、中部及西南、東部空域，結合軍艦執行“聯合戰備警巡”。對此，台灣前空軍副司令張延廷27日表示，“如果打仗的話就從蟒蛇模式變成鱷魚模式，硬吞，這個戰訓合一對我們台灣來看比較不利”。

