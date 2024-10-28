自民黨大敗　郭國文：台日關係要有不同思維

綠委郭國文。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月28日電（記者 黃筱筠）民進黨親賴“立委”、“立法院”亞東“國會議員”友好協會會長郭國文今天在一場座談會上指出，自民黨這次選舉未過半，未來會尋求其他在野黨合作，政策合作空間一直維持到明年7月參議院選舉。而現任首相石破茂倡議亞洲小北約等未來要倡議都很難，更不用說付諸行動。另外現任眾議員甘利明落選也是一個觀察點，他是安倍時代半導體政策的主導者，因日本主要氛圍是反對台日半導體高度合作，現在甘利明落選會不會影響台日半導體合作，是未來要持續觀察。



他也說，明年7月參議院選舉若跟日本眾議院一樣格局，台日關係要有不同思維，必須要廣結善緣，才能建立可長可久關係。



第50屆日本眾議院大選昨天投開票，自民黨及公明黨所組的執政聯盟席次大減，未取得過半（233席）席次。自民黨前幹事長甘利明也在選區中不敵立憲民主黨新人44歲的大塚小百合。甘利明1983年首次當選眾議員，歷任經濟產業相、自民黨選舉對策委員長等要職，是該黨重要人物，也是日本引進半導體產業的重要推手，邀台積電進駐熊本。



“國策院”今天舉行“日本眾議院大選結果及其影響”座談會，出席者包括：“國策院”董事長田弘茂、高雄大學政治法律系教授兼任系主任楊鈞池、“立委”郭國文、中華經濟研究院第三研究所副研究員兼副所長魏聰哲、“國策院”執行長王宏仁、亞太和平基金會執行長董立文、台灣師範大學教授東亞學系教授范世平、“國策院”副院長郭育仁等。

