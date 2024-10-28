台中藍委羅廷瑋陷罷免危機　盧秀燕力挺拉抬

台中市長盧秀燕主持東區東信派出所啟用典禮，特別讚揚藍委羅廷瑋爭取無償撥用土地。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月28日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天上午主持東區東信派出所啟用典禮，該選區近期遭鎖定罷免的黨籍“立委”羅廷瑋也出席見證。盧秀燕特別肯定羅協助派出所興建，強調當初是時任市議員的羅廷瑋去拜託“立委”協調國產署無償撥用土地給市府運用，功不可沒！她並期勉羅未來能夠進一步以“立委”的身分建設地方，嘉惠台中市。盧秀燕此舉顯然大有拉抬羅廷瑋的意味在。



羅廷瑋遭公民團體發動“敲羅行動─下架羅廷瑋”罷免連署，因應罷免攻勢，羅最近積極在地方露面，且緊跟台中市長盧秀燕公務行程，28日其選區東信派出所舉辦落成啟用剪綵典禮，羅廷瑋與盧秀燕連袂出席。值得注意的是，除了選區內的藍綠市議員到場見證外，羅昔日競選“立委”的對手、民進黨籍市議員江肇國也跨選區出席。



盧秀燕致詞表示，大家過去對台中的治安印象不好，她上任之前台中市被戲稱為“慶記”（閩南語：子彈）之都，治安評比都是末段班。她上任後，在歷任警察局長的帶領之下，積極推動治安提升，所有的警察同仁、義警志工將士用命，再加上市民朋友的配合，民意代表的支持，讓台中的治安越來越好，前年、去年都拿下了全台第一，也是六都第一名，從末段班躍升第一名，扭轉外界對台中的負面形象。

