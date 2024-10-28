傅崐萁率藍委宣示不屈服大法官　砲轟賴無恥

傅崐萁率領藍委開記者會，批15位大法官把台灣打回專制滿清帝國。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月28日電（記者 楊騰凱）“立法院”改革法案幾乎全遭大法官宣判“違憲”，對此，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日率書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇以及將近30名藍委召開記者會，痛批綠色大法官把台灣打回大清王朝，令賴清德得已登基稱帝，但國民黨不會屈服，不會照大法官的要求修法。



傅崐萁也痛批，賴清德是無知、無恥、無能的“總統”，沒有資格到“立法院”玷污民主殿堂。



國民黨團與台灣民眾黨團聯手，上會期在“立法院”通過“立院”改革相關法案，包括要求“總統”應赴“立院”報告，並要接受詢答，以及人事同意權行使、“立院”調查權、“立院”聽證權、增設藐視“國會”罪等六大內容。修法過後，民進黨政府聲請“釋憲”，結果在25日出爐，相關法案幾乎全遭大法官宣判“違憲”。



傅崐萁今日率將近30名藍委到“立法院”議場前召開“大法官閹割“立法院”，憲政體制崩毀”記者會，眾人握拳高喊“絕不屈服，堅持改革”口號，手版上寫著“對抗獨裁政府，把民主還給台灣”。“沒收“立院”調查權，遮住人民眼睛；沒收“立院”聽政權，摀住人民耳朵；沒收“立院”質詢權，封住人民嘴巴”。“縱容官員說謊，無恥；包庇弊案隻手遮天，國危”。

