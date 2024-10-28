北檢大動作辦超思案　黃國昌質疑做樣子而已

民眾黨團總召黃國昌接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月28日電（記者 俞敦平）台北地檢署針對超思與亮采進口雞蛋弊案，今天將以被告身分傳喚前“農業部長”陳吉仲、前中央畜產會董事長林聰賢及“農業部長”陳駿季等人，台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌今天在“立法院”受訪時對此表示，北檢對該案的調查延宕過久，遲遲未見實質行動，檢方“放水”已超過一年。他認為在強大輿論壓力下，才終於啟動偵辦程序，但也質疑這些動作只是“做做樣子”而已，無法真正回應民眾對司法公正的期待。



黃國昌也批評賴清德及民進黨的施政，他說，民進黨為謀求自身政治利益，持續打壓政敵、疏於落實選民承諾，但民眾黨與民進黨不同，會致力於兌現對選民的承諾。



民眾黨27日於中正紀念堂外舉行“賴政府”搞什麼鬼”活動，黨籍“立委”林國成在活動中嚴厲抨擊民進黨政府，指控賴清德試圖打壓民眾黨主席柯文哲，並號召支持者站穩立場、反對民進黨。他更激動地表示，如果政府“欺人太甚”，民眾應該勇於表達抗議之意，現場支持者也響應林國成的號召，氣氛高昂。



對此，黃國昌表示，林國成是長期因為民進黨對民眾黨的打壓感到痛心，這也是林激烈言辭的背後原因。他指出，民眾黨與民進黨最大不同在於，民進黨只會空口承諾，而民眾黨則致力於在“立法院”兌現對選民的承諾，將國家利益置於黨派利益之上。他強調，民眾黨會對所有選民負責，無論在任何情況下，始終以國家利益為最高原則。



黃國昌說，台灣民眾黨會堅持與民眾站在一起，對民進黨政府的失職及政治操弄行為提出質疑，並將持續監督政府，以確保國家的民主與憲政能夠健康發展。