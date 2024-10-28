羅廷瑋：“釋憲”工具化　會讓藍白合更緊密

藍委羅廷瑋（中）。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月28日電（記者 方敬為）“國會”改革多項條文25日遭“憲法”法庭宣告“違憲”。中國國民黨籍“立委”羅廷瑋今天接受中評社訪問表示，顯然民進黨已將“釋憲”作為政治攻防的手段，將大法官當成工具以遂行其政治利益，權力一把抓的態勢明顯，相關作法將使得在野更加團結。相信未來藍白“立委”在合作上會更加緊密，立法與行政部門恐怕難以和諧，而始作俑者就是民進黨。



“國會”改革“釋憲”案25日宣判，部分“違憲”、部分合憲，其中“總統”“國情報告”及答詢、反質詢、藐視“國會”等、“國會”聽證權等部分，大法官以牴觸權力分立為由，均認定“違憲”。



對於相關宣判，羅廷瑋28日出席台中市東區東信派出所啟用剪綵受訪表示，顯然民進黨已將“釋憲”作為政治攻防的手段。只要是“立法院”依循程序所通過的法案，不合綠營利益，就要不擇手段推翻，相關結果並非民主之福，甚至可說是剝奪司法的獨立性與公正性，不只在野黨無法接受，相信多數民眾也難以認同。



羅廷瑋認為，“立法院”在野黨委員面對執政黨蠻橫獨裁，操弄司法的行徑，必然得更加團結一致，才能夠制衡執政黨，相信未來“立院”藍白合作的態勢會更加緊密且合作必須無間，因為在野黨如果再不團結，得利的就是執政黨。

