高雄藍軍批陳其邁逃避監督　給假資料搞黑箱

國民黨高雄市議會黨團舉行“打破黑箱市府 還給高雄民主”記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月28日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁剩2年任期屆滿，藍綠攻防逐漸檯面化。中國國民黨高雄市議會黨團28日舉辦記者會，痛批陳其邁市府團隊只顧美化市政，規避監督，遇到議員索資卻用拖延、敷衍、做假等奧步，在黨團總召黃香菽帶領下，眾人用鐵鎚敲破黑箱，高喊要求“打破黑箱，公開透明”。



國民黨高雄市議會黨團28日上午在黨團辦公室舉行“打破黑箱市府 還給高雄民主”記者會，痛批市府對於議員需要監督的地方卻擺爛、裝死，更謊言、花招百出，規避議員監督等惡劣事蹟。記者會由總召黃香菽號召，邱于軒、陳麗娜、許采蓁、白喬茵等議員出席。



記者會現場用投影布幕投影出民進黨籍高雄市長陳其邁穿上龍袍的畫面，並寫上上“邁系王朝”與“朕不給 你不能要”等字句來進行諷刺。另外還準備用保麗龍材質的“黑箱”，還有5把鐵鎚。會後由議員人手一把敲破，象徵打破黑箱。



邱于軒指出，26日在高雄凹子底森林公園的萬聖節活動，市府只宣傳8萬人到場，給晚間8點後的人潮照片，結果現實狀況是捷運站被塞爆、周邊因封路塞車的問題全都不提。還有高雄國賓飯店由於危老重建容積率高達1142%，向市府要資料也是不給，新聞燒到最後才重新評估。



許采蓁指出，有“橘色惡魔”之稱的日本京都橘高等學校吹奏樂部去年到高雄演出花費新台幣700萬元，向教育局索資也是一再拖延，最後只給3行字敷衍。高市府黑箱太多，多少經費被藏匿，多少被作假，她要求誠實面對，不要欺騙市民。

