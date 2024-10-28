特朗普批台偷走晶片生意　藍委：不應等閒視之

藍委王鴻薇。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月28日電（記者 楊騰凱）針對美國共和黨總統候選人特朗普批台灣搶走美國晶片生意，也應向美國的保護付費。對此，中國國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，這些發言茲事體大，台灣不應等閒視之，不論是共和黨特朗普或民主黨賀錦麗當選，台灣都一定要有一套因應措施。



美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言接受網路節目訪問，特別強調台美關係後在大選後變化不大，試圖穩定台灣民心，但特朗普日前受訪時又說，台灣偷了我們的晶片生意。他們希望我們提供保護，但他們沒有為這項保護付錢，黑幫可是會收保護費的，對吧？



王鴻薇表示，不論是特朗普還是賀錦麗，他們在接受媒體採訪時如果被問，當中國大陸對台灣採取軍事手段，美國會如何應處？基本上他們兩位都沒有明確的答案，都採取模糊的回答。



王鴻薇指出，所以就谷立言的說法而言，雖然美國對印太的政策大體上不會有太大的變化，但是在經濟政策上就可能有很大的變化，特朗普已經說會全面提高關稅，甚至一再批台灣半導體產業搶走了美國的晶片工作，這都是茲事體大的事情，台灣不應該等閒視之。



王鴻薇指出，所以今天不論是特朗普或賀錦麗當選，我們的政府都應該要有一套因應措施。