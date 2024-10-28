綠委設局霸凌“立院”秘書長？黃國昌批鍾佳濱

民眾黨委員黃國昌接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月28日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨籍“立委”黃國昌今日在“立法院”接受聯訪時，痛批民進黨團對“立法院”秘書長周萬來的態度，質疑民進黨籍司委會召委鍾佳濱借機“設局”羞辱在野人士，並批評鍾佳濱今日邀請的學者與律師是專替綠營洗地的側翼，認為這種做法有失召委格局。黃國昌呼籲民進黨“立委”應為過去對周萬來的霸凌行為道歉。



針對今日民進黨團邀請“立法院”秘書長周萬來就“國會”行使職權之困境與未來”專題報告並備詢。黃國昌認為民進黨的行為無異於“設局”，目的是羞辱周萬來以及其他在野人士。



黃國昌指出，今日“立法院”司法及法制委員會召委鍾佳濱安排的議程顯然具有偏向性，選擇了兩位民進黨立場明顯的側翼人士出席（司改會常務董事林俊宏和全律會律師研習所副執行長李荃和）。他質疑鍾佳濱為何不邀請過去曾任民進黨“立委”且深具“國會”改革經驗的林濁水，他質疑是否是鍾佳濱對林濁水的意見視而不見，抑或是無視於不同立場的專業聲音。



此外，黃國昌指出，民進黨團在“釋憲”判決結果公布前，就已對周萬來進行一系列霸凌式言語攻擊，甚至在“立法院”會上採取肢體行動，對其構成壓力。針對此情，黃國昌認為大法官的“釋憲”結果已經表明，“立法院”的部分改革法案並未“違憲”，因此民進黨“立委”應為先前的行為向周萬來道歉，並停止無謂的羞辱與施壓行為。