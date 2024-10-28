中評現場：藍委首換白色戰袍引聯想

藍委們一致換上黨團製發的白色系專屬外套亮相。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月28日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日率領約30位藍委一同召開記者會，回應“立院”改革相關法案內容幾乎都遭“憲法”法庭判決“違憲”的事件。今日藍委們一致換上黨團製發的“立委”專屬外套，此次改採白色系，僅內領、衣襬為藍色，此為藍委首度換穿白色，令人格外注目。



國民黨團與台灣民眾黨團聯手，上會期在“立法院”通過“立院”改革相關法案，包括要求“總統”應赴“立院”報告，並要接受詢答，以及人事同意權行使、“立院”調查權、“立院”聽證權、增設藐視“國會”罪等六大內容。修法過後，民進黨政府聲請“釋憲”，結果10月25日出爐，“立院”改革相關法案幾乎全遭宣判“違憲”。



傅崐萁今日率將近30名藍委到“立法院”議場前召開“大法官閹割“立法院”，憲政體制崩毀”記者會。



現場特別引人注意的是，今日藍委們皆身穿黨團製發的“立委”專屬外套，不同以往多以深藍色為基底的設計，此次藍委全面換穿白色外套，藍色元素僅在內領和衣襬等處能看見，還有左胸口處則以藍色繡上“立委”名字，右肩上也有藍色的“K”字象徵國民黨。



過去國民黨“立委”外套多以深藍色為基底進行設計，馬英九政府時代還曾經穿過黑色基底，換成白色還是第一次，是否有淡化傳統國民黨藍色配色，宣示接下來在“立院”的藍白合作會更積極且全面的立場，值得後續關注。