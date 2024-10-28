日本陷政局動盪　郭育仁：繼續挺台要打問號

郭育仁。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月28日電（記者 黃筱筠）“國策院”副院長、中山大學亞太區域研究所所長郭育仁今天在一場座談會上表示，“跨太平洋夥伴全面進步協定”（CPTPP）今年是加拿大擔任輪值國，11月27日要舉行會議，日本是能幫助台灣今年申請加入CPTPP議程，但因受到日本政局穩定動盪影響，台灣要加入CPTPP並不樂觀。另外加上美國大選又亂，最挺台灣的日本沒強有力的領導人，不會去強推，今年是最好時機但機會並不大，明年後年機會更低，就要看運氣了。



郭育仁也提到，日本眾議院改選對於台日關係影響，因為日本國內政局陷於動盪低迷，“台日關係前景也不會好”。已逝前首相安倍晉三之前在智庫提及“台灣有事、日本有事”，到前首相菅義偉訪問白宮美日共同聲明提到台海和平穩定重要性，再到前首相岸田文雄在每一場雙邊、多邊的國際會議都會提到台海穩定重要性。接下來首相會不會台海穩定重要性，會不會在國際會議不斷被提到要打上問號。



第50屆日本眾議院大選昨天投開票，自民黨及公明黨所組的執政聯盟席次大減，未取得過半（233席）席次。



“國策院”今天舉行“日本眾議院大選結果及其影響”座談會，出席者包括：國“政院”董事長田弘茂、高雄大學政治法律系教授兼任系主任楊鈞池、“立委”郭國文、中華經濟研究院第三研究所副研究員兼副所長魏聰哲、“國策院”執行長王宏仁、亞太和平基金會執行長董立文、台灣師範大學教授東亞學系教授范世平、“國策院”副院長郭育仁等。



郭育仁提及，CPTPP今年11月27日要舉行會議，日本是能幫台灣最多，除了加拿大以外。但是台灣今年申請加入CPTPP議程因為受到日本政局穩定動盪影響，台灣加入CPTPP不樂觀。現在美國大選又亂，最挺台灣的日本沒有強有力的領導人，不會去強推，今年是最好時機，明年後年機會更低，要看運氣。



郭育仁指出，針對這次日本眾議院大選結果事情有預料到。9月27日本總裁選舉他當時就提到，自民黨內有右派與左派，黨內輪替右派變成左派執政，當左派首相上台，就會進入動盪時期。

