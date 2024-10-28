台入CPTPP難？綠委盼公平審核突破障礙

綠委吳思瑤。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月28日電（記者 俞敦平）民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今日於黨團記者會上回應媒體提問時，強調台灣已符合加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的條件，呼籲成員國不受政治因素影響，公平審核台灣入會申請。她指出此次CPTPP執行委員會議對於台灣經貿前景至關重要，她期盼能在今年能獲得正面進展。



台灣在申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）四年後，進展依舊有限。今年11月在加拿大舉行的CPTPP執行委員會會議可能成為台灣入會關鍵時機，今日在民進黨團記者會上，吳思瑤回應媒體提問時，呼籲各成員國公平審查，強調不應受到政治因素干擾。



吳思瑤指出，台灣已達成加入CPTPP的相關條件，包括高規格的貿易承諾和法規符合。她呼籲CPTPP成員國應客觀審視台灣的入會資格，不該受到外部政治力量的干預或施壓，也強調台灣的條件已具備，是合格的入會申請者，因此希望成員國能夠公平對待台灣的申請，並在11月會議中給予正向結果。



吳思瑤表示，為了符合CPTPP的高標準，台灣已加強與英國、加拿大等國的經貿合作，同時透過國會外交和產業協會強化與成員國的連結。她認為，台灣應持續在法規、產業標準上做足準備，以期最終獲得CPTPP成員國一致同意，順利加入該協定。