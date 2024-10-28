改革遭判“違憲”　張善政：希望能妥善解決

張善政今日到桃園市議會備詢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月28日電（記者 盧誠輝）桃園市議會今日進行市政總質詢，民進黨桃園市議會黨團總召、桃園市議員林志強質詢時，針對25日“憲法”法庭判決藍白通過的“國會”改革法案大部分“違憲”一事，詢問中國國民黨籍桃園市長張善政的看法，張沒表達批評，僅表示尊重“立法院”的職權與“憲法”法庭的判決結果，希望後續能得到妥善的解決。



桃園市議會今日舉行第3屆第4次定期會第20次會議，張善政率領桃園市政府各局處首長列席備詢。林志強質詢時，針對“國會”改革法案的“憲法”法庭“釋憲”結果詢問張看法，張強調，尊重“立法院”的職權與“憲法”法庭的判決結果。



張善政指出，因他個人不是“憲法”的專家，所以不管是“憲法”法庭的判決或“立法院”的決議，他都尊重最後的結果，也期待他們能有一個妥善的解決。



林志強認為，既然“憲法”法庭已有“釋憲”結果，大家當然都要予以尊重，未來不管是中央或地方都能互相尊重，包括議員的職權與市府的答詢，希望都能充分尊重議員的權利。林也趁機倒打國民黨在桃園的6席“立委”，強調希望他們除了“國會”改革法案外，也能多提一些對桃園地方建設有幫助的法案。



張善政對此回應說，桃園有很多地方建設需要中央的補助支持，市府都跟“立委”有充分的溝通，相信他們都會積極為桃園爭取更多的資源，不管是教育和交通等各方面的建設，都需要中央的支持。