綠委提“違憲”解散政黨　吳思瑤：非最終版本

民進黨團記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月28日電（記者 俞敦平）民進黨籍“立委”邱志偉日前為強化台灣憲政秩序，提出“反滲透法”修正草案，旨在讓涉及“違憲”行為的政黨解散，導致在野黨強烈批評。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今回應媒體提問時對此表示，此版並非最終版本，呼籲朝野多元對話，尋求最合適的法案版本。



邱志偉日前提出“反滲透法第八條條文修正草案”，主張在發現政黨違反“國安法”規、危害憲政秩序時，應依據法院判決向“憲法”法庭聲請解散該政黨，終止其活動以防範對台灣憲政秩序的干預。邱志偉表示，近年來台灣面臨多起外部勢力介入選舉、社會秩序的情況，僅以罰金處理無法有效威懾。因而訴求透過法律手段嚴格防堵，維護台灣的民主穩定。



對此，民進黨團書記長蔡易餘在今日的黨團記者會上解釋，邱志偉的提案意在依據“憲法”增修條文的精神，保障自由民主的憲政秩序。該增修條文規定，若政黨目的或行為危害“中華民國”的存在或憲政秩序，應認定為“違憲”並解散政黨。提案只是試圖將此“憲法”原則納入反滲透法，並具體界定哪些情況可能構成對憲政秩序的威脅。



吳思瑤則強調，該修正案目前尚在委員會審查階段，過程中會給予各方充分討論的機會。吳思瑤批評在野黨將提案視為最終版本的觀點是錯誤的，“國會”的法案審查設有一讀、二讀、三讀等程序，提出的任何提案都是為了促進朝野對話，而非一錘定音。她呼籲各界以多元觀點參與討論，務求審慎決策。