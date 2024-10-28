綠委找律師圍毆周萬來　藍委看不下去發怒

綠委、司法及法制委員會召委鍾佳濱。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月28日電（記者 張穎齊）針對“司法院”“憲法”法庭”25日宣判“立法院”改革相關法案“釋憲”案，大部分有爭議條文“違憲”，民進黨政府大勝。民進黨籍“立委”、“立法院”司法及法制委員會召委鍾佳濱28日邀集“立法院”秘書長周萬來與2名立場遭疑親綠的律師備詢。綠委集體對周萬來咄咄逼人，藍委看不下去，中斷質詢、提出會議詢問，質疑鍾佳濱的作法。藍綠雙方一度唇槍舌劍交火。



“立法院”司法及法制委員會邀請“立法院”秘書長周萬來列席就“113年憲判字第9號判決，“國會”行使職權之困境與未來”進行專題報告，列席的還有“監察院”秘書長李俊俋、“行政院主計總處”公務預算處專委黃小娟、全國律師聯合會律師研習所副執行長李荃和、民間司法改革基金會常務董事林俊宏等。今日委員會輪值召委為綠委鍾佳濱。



鍾佳濱質詢，“立委”就任要宣示余誓以至誠、恪遵“憲法”等云云，現在藍白委有遵守嗎？中國國民黨主席朱立倫還說要嚴審大法官人事，一定要挑國民黨合意的大法官嗎？周萬來別逃避他的質詢，周要不要遵守“憲法”？普通人敗訴可以要求換法官嗎？“立院”真的不能做出邀請的動作，邀“總統”來報告嗎？



周萬來被鍾佳濱連番追問，一度動怒大聲答詢說，他知道鍾佳濱要問的問題，請鍾佳濱自己去瞭解，“立院”不能要求“總統”的“國情報告”範圍，但他認為“國會”改革法通過過程的立法程序並無瑕疵。



鍾佳濱遂請律師李荃和、林俊宏上台備詢問，周萬來講得對嗎？2名律師回答，原則上鍾委員剛提出的正確，“立院”可邀請“總統”，但無強制性要求，“憲法”法庭也是依照民主制度。



民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤質詢，藍白“違憲”上癮了，這樣的濫權法案，她非常不同意。藍白閹割委員會、將程序正義沒收，藍白像無限制亂咬的瘋狗，請藍白跟周萬來都該好好讀完“釋憲”、多過功課，請停止詆毀大法官，也請周萬來提醒國民黨籍“立法院長”韓國瑜來協商。“立院”別“違憲”，應當“違憲”的更生人，切莫成為“違憲”上癮的累犯，也請周萬來別當“周亂來”，居然說程序沒瑕疵，請好好修正。綠委莊瑞雄也酸，藍白要把“立院”權力大到內褲都穿不下，令人看不起。



藍委翁曉玲看不下去，質疑為何可請李荃和、林俊宏2名律師來？其中李荃和更是“國會”改革法中的“行政院”代理訴訟人？痛批綠委鍾佳濱不感到慚愧嗎？民進黨團把“國會”做小，“立院”變成立法局，變成小矮人，笑死人。吳思瑤等人都不專業，讓她很驚訝。民進黨團都不敢批評，被大法官耍了，還要歌功頌德，造就保皇派的超級大政府。從實質上廢死、打臉過去“司法院長”大法官許宗力的“釋憲”，讓外界心寒已成了滿清帝國。“立法院”應編列足夠訴訟經費，動不動就要提“釋憲”，恐龍大法官摧毀台灣民主制度，虛偽陳述、藐視“國會”都不用罰。

