王宏仁：自民黨大敗　因民眾生活比以前苦

王宏仁。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月28日電（記者 黃筱筠）日本眾議院選舉結果，執政黨自民黨席次未過半。“國策院”執行長、成功大學政治系教授王宏仁今天在座談會上提到，石破茂這次選舉拜票可以說超過地球一圈半，非常賣力，但結果卻是讓自民黨嚴峻考驗，顯示了日本民眾對於自民黨過去執政政績表達不滿意，部分原因就在於日本民眾生活過得比以前辛苦，但認為政治人物因為政治獻金吃香喝辣的，所以許多民眾看不下去。



第50屆日本眾議院大選昨天投開票，自民黨及公明黨所組的執政聯盟席次大減，未取得過半（233席）席次。



“國策院”今天舉行“日本眾議院大選結果及其影響”座談會，出席者包括：“國策院”董事長田弘茂、高雄大學政治法律系教授兼任系主任楊鈞池、“立委”郭國文、中華經濟研究院第三研究所副研究員兼副所長魏聰哲、“國策院”執行長王宏仁、亞太和平基金會執行長董立文、台灣師範大學教授東亞學系教授范世平、“國策院”副院長郭育仁等。



王宏仁在會中提到，石破茂這次選舉拜票可以說超過地球一圈半，非常賣力，但結果卻是讓自民黨嚴峻考驗，對於自民黨過去執政政績表達不滿意。這次自民黨成績不佳，部分原因在於民眾生活過得比以前辛苦，但是政治人物卻因為政治獻金吃香喝辣的，許多民眾看不下去日本政治人物。



王宏仁指出，在此次選舉中，日本國內議題的重要性可從兩個層面來探討。首先，從候選人所關注的議題來看，根據日媒《讀賣新聞》的調查，59%的候選人認為經濟與就業是選舉中的首要議題。經濟問題直接影響民眾的日常生活，成為各政黨的主要訴求。因日本社會持續面對物價上漲、消費稅和社會保障問題，使得不少選民支持更換政黨，以求解決這些經濟挑戰。此外，37%的候選人將“政治與金錢”視為第二大議題，這是由於自民黨的醜聞引發了選民對政府透明度和誠信度的疑慮，這一問題在媒體和選民間都引起了高度討論。



他表示，日本在規定政黨競選活動的部分，本來就有許多限制，包含：禁止大型造勢活動、競選團隊挨家挨戶拜訪、連署活動、公布人氣民調、提供餐點或飲料、遊街宣傳造勢。另外文宣品、傳單、海報、明信片的數量也有明確限制，甚至連海報張貼地點都有統一的規定。這些都是在防弊，但仍然爆發了執政黨的金錢醜聞。



王宏仁表示，除了經濟和政治透明度外，安全政策也隨著國際局勢變化，成為眾議院候選人的關注焦點。在外交領域，候選人特別關注日本如何在面對中國和朝鮮的威脅時維護“國家安全”，這一議題成為了國內政治討論的重要部分。其次，從選民的關注點來看，根據多項選前民調，日本選民最關心的議題依順序集中在經濟與就業、社會保障、少子化政策、政治獻金和外交安保等方面。

