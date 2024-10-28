藍委：賴清德走向帝制　大法官最大亂源

藍委羅智強。（中評社 張穎齊攝） 周萬來。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月28日電（記者 張穎齊）針對“立法院”改革法案多數被判“違憲”，民進黨政府大勝。中國國民黨籍“立委”羅智強28日質詢，以武俠小說大師金庸著作《天龍八部》中的“星宿派”來妙喻狠酸，賴清德是星宿派的“清德老仙”，民進黨籍“立委”鍾佳濱等人是弟子，“立院”成了民進黨的馬屁大會，斬首了“立院”，來梟首示眾，鼓勵官員來“立院”合憲說謊。鍾佳濱則反擊“你在會議詢問嗎？時間不給你暫停”。



藍委賴士葆接著質詢批評，“立院”已被拔掉牙齒了，減弱50到60%權力，大法官毀憲亂政，賴清德還吃“立院”豆腐說願意來，按照“立院”職權行使法，每年3月1日前才能來“立院”，但今年已無法在排，賴德得了便宜賣乖，走向帝制，“立院”被大法官掐得奄奄一息，變成綠營的附隨組織，各項民意調查，超過5成都對大法官沒信心，社會最大亂源的過街老鼠就是大法官。



“立法院”司法及法制委員會邀請“立法院”秘書長周萬來列席就“2024年憲判字第9號判決，“國會”行使職權之困境與未來”進行專題報告，列席的還有“監察院”秘書長李俊俋、“行政院主計總處”公務預算處專委黃小娟、律師聯合會律師研習所副執行長李荃和、民間司法改革基金會常務董事林俊宏等。今日委員會輪值召委為民進黨籍“立委”鍾佳濱。



羅智強質詢，今天這場司委會，就像是封建時代的暴君，將敵人的首級梟首掛在市場示眾，示威勝利，暴君就是賴清德，“立院”就是首級，綠委、大法官就是劊子手，真是辛苦了，他要特別向鍾佳濱致敬，讓他大開眼界，活生生把天龍八部裡面的星宿派場景搬到司委會，為星宿派創派祖師丁春秋“清德老仙”，把“立院”當成星宿派的馬屁大會。

