張啟楷批雞蛋弊案拖拉　“監院”稱會行使彈劾　

民眾黨委員張啟楷。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月28日電（記者 張穎齊）台北地檢署追查超思公司進口雞蛋弊案，28日上午傳喚前“農業部長”陳吉仲、中央畜產會前董事長林聰賢、現任台“農業部長”陳駿季等3人以被告身分到場說明，中午結束庭訊均獲請回。台灣民眾黨籍“立委”張啟楷質詢時痛批，北檢偵辦、“監察院”查辦超思雞蛋弊案拖拖拉拉超過一年，“監院”到底要不要彈劾？還是變成沒牙齒的小貓咪？“監院”秘書長李俊俋對此則說，要等北檢調查完後，“監院”才能另起彈劾，但承諾會行使彈劾權。



2022、2023年，全球因為氣候異常及禽流感因素，導致雞蛋產量銳減，“行政院”指示“農業部”執行穩定蛋價政策，陳吉仲遂委請負責平抑畜產品價格的畜產會辦理。畜產會向日本、巴西、泰國等多個國家進口雞蛋，雖然成功穩住蛋價，但因採購過程有問題，遭到在野黨“立委”質疑圖利，2023年起陸續告發。“監察院”也同步立案調查，經過約談多名“農業部”官員與畜產會員工後，8月30日作成調查報告，提案糾正“農業部”督導不力，並特別把超思案的“未設立公司就採購”、“漏報關稅”兩疑點移送法辦。



“立法院”司法及法制委員會今日邀請“立法院”秘書長周萬來列席就“2024年憲判字第9號判決，“國會”行使職權之困境與未來”進行專題報告，列席的還有“監察院”秘書長李俊俋、“行政院主計總處”公務預算處專委黃小娟、律師聯合會律師研習所副執行長李荃和、民間司法改革基金會常務董事林俊宏等。今日委員會輪值召委為民進黨籍“立委”鍾佳濱。



張啟楷質詢時表示，超思雞蛋進口弊案，陳吉仲、陳駿季、林聰賢都被北檢復訊約談完了，“監院”曾對“農業部”提出糾正案5個項目，但都過這麼久了，到底彈劾在哪？違法失職的行為該被彈劾，民眾現在都很生氣、不耐煩，從去年8月拖到現在超過1年，北檢也拖，“監院”也拖拖拉拉。

