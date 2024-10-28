京華城案涉收賄　應曉薇遭裁定延押2個月

國民黨台北市議員應曉薇。（中評社 資料照) 中評社台北10月28日電／台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，最早被收押的中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京因羈押期限將滿，檢方22日已向台北地方法院聲請延押2人，法官開庭審理後，今日裁定將應女從10月29日起延長羈押2個月並禁止接見及通信。可抗告。



北院參酌檢察官提出之偵查卷宗後，依應女供述以及卷存相關證人證述、共犯供述、書證等資料等，堪認她涉犯違背職務收受賄賂罪，犯罪嫌疑重大。且依證據資料顯示她有長期在國外居住、滯留不歸之能力。



北院指出，應女逃亡之原因仍然存在，況本件亦不能排除檢察官在後續之偵辦過程，她為脫免或減輕自己之刑責，以其自身影響力，而與待查之證人相互勾串，或使共犯或證人違背真實而為有利於被告之虛偽陳逑，仍有事實及相當理由足認被告有勾串共犯或證人之虞。



北院綜合上情，並斟酌比例原則，認應女之羈押原因尚未消滅，且不能以具保或其他方式以替代羈押，而有延長羈押之必要。本件尚有相關證人未到案及證據資料待查，以現階段偵查所得證據顯示原羈押裁定所附加之禁止接見通信處分，仍然有其必要，故檢察官聲請對被告延長羈押並禁止接見、通信，核屬有據，應予准許。



京華城案迄今收押7人，應曉薇的助理吳順民上周以新台幣500萬交保，其餘包括應曉薇、沈慶京、前台北市副市長彭振聲、台灣民眾黨主席柯文哲、前市長辦公室主任李文宗與前鼎越開發董事長朱亞虎都還在羈押，北檢已聲請延押應、沈、彭和柯等4人。