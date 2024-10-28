吳錚吃播被賴提醒要莊重　林右昌探班示範

吳峥日前在中常會被賴清德提醒直播要莊重，不要吃吃喝喝，林右昌今天帶著小吃探班。（取自午青LIVE節目） 中評社台北10月28日電（記者 黃筱筠）民進黨政策會執行長王義川、民進黨發言人吳崢最近被民眾打電話到中央黨部投訴，抱怨兩人網路節目中不夠莊重、都在吃喝玩樂、沒有好好談論政事，先前還傳出黨主席賴清德在中常會說重話。民進黨秘書長林右昌今日則帶著基隆小吃來探吳峥直播的班，林右昌還說，今天要示範怎麼莊重的吃，不僅要坐三分之一板櫈、以碗就口，吃的時候還不能發出聲音。



另有關於總預算案審查目前還沒有交付委員會審查，林右昌今天也說，縣市長大多是國民黨籍，“中央政府”總預算卡關，國民黨地方縣市政府壓力會越來越大、地方區域“立委”的壓力也會越來越大，壓力快爆鍋了，呼籲藍白以民生為重，讓總預算進入審查。



林右昌今天帶著基隆小吃煎餃、芋泥西米露探班“午青Live”直播節目，他打趣要求節目主持人吳崢示範“莊重的吃”，不僅要坐三分之一板櫈、以碗就口，吃的時候還不能發出聲音。



林右昌也對吳峥說，慰勞你一下，主席是用心良苦，希望你要顧形象。但是吳崢為了流量，不顧形象，卻非常有效果，主席希望要輕鬆又莊重，在這邊要幫吳崢平反一下，一切都是王義川害的，因為阿川流量太高，你被波及。



除了輕鬆的吃播，兩人也聊到近來“釋憲”、疑美論、總預算卡關等議題。



林右昌，賴清德對外不斷強調台灣朝野要團結，提到“疑美論”大家都知道誰在操作，還有人要配合中國操作“疑美論”。美國現在不分哪個政黨都是挺台灣，這幾年對台軍售都是“開綠燈”。



外界質疑，藍白為了新台幣26億元禁伐補償金，擋下3兆元的全民預算。吳崢說，也有人說國民黨是要將計就計、癱瘓預算，不讓“賴政府”做事。



林右昌表示，這會有迴力鏢，3兆總預算是花在民眾身上，縣市長大多是國民黨籍，這些預算經費會回到地方，國民黨地方縣市政府壓力會越來越大、地方區域“立委”壓力也會越來越大，因為預算拖一天、建設就晚一天，總預算卡關，受損害的還是地方政府與民眾。



林右昌最近率黨部主管走訪多個未執政縣市，他說，地方反映的情況是，壓力快爆鍋了，卡預算真的沒道理，3兆多預算，每一條都與地方有關，希望藍白民生為重，讓總預算進入審查。



他說，今天已經是10月28日，預算審查只剩下2個月，“2個月要審3兆多的預算，要怎麼審？”如果拖到最後，藍白又要罵沒有時間審。