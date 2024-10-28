嘉義中埔昨連10震傳災情　縣府盡速助復原

嘉義縣長翁章梁勘查中埔地震災情。（照片：嘉義縣政府提供） 中評社嘉義10月28日電／嘉義縣中埔鄉從昨天下午至今天凌晨連續10次地震，嘉義縣政府統計縣轄有14間國中小出現零星災情，以中埔鄉6間國中小最多，主要是天花板掉落，外牆磁磚剝落，玻璃碎裂，幸好人員平安，將盡快安排現勘協助學校改善，回復正常教學。中埔鄉有6村落發生災情，房屋受損有21戶，4人由中埔鄉公所安置。民進黨籍嘉義縣長翁章梁28日勘看災情後表示，盡速協助復原。



嘉義縣中埔鄉昨天下午2點19分起陸續發生規模3以上地震，直至今天凌晨4點28分已累計有10次；今天縣府統計有14間國中小受到地震影響出現災情；據縣府統計至中午，中埔鄉受損的中小學有中埔、同仁、義仁、大有、和興等國小及中埔國中等6間學校，另外其他鄉鎮市包括民和國小（番路鄉）、祥和國小（朴子市）、仁和國小（梅山鄉）、東榮國小（民雄鄉）、成功國小（水上鄉）、忠和國中（水上鄉）、溪口國小（溪口鄉）、安東國小（太保市），大部分是教室輕鋼架天花板變形、水塔管線破裂、玻璃破裂、牆壁裂痕、磁磚凸起、掉落等零星災情，幸好未傳出人員傷亡。



嘉義縣政府發布新聞稿，翁章梁說，連續幾個地震確實讓民眾感到憂心，震央中埔鄉的學校、民宅都有些損害，教育處目前針對校園災損正緊急復原中，經濟發展處也將請專人鑑定民宅損害，呼籲鄉親小心餘震、預先防範，颱風也慢慢逼近，中埔鄉公所正在勸離、安置民眾，避免造成二次傷害。



嘉義縣政府教育處表示，14間國中小受到地震影響，災情包括教室輕鋼架天花板變形、水塔管線破裂、玻璃破裂、牆壁裂痕、磁磚凸起、掉落等，未傳出人員傷亡，校方調度教室，並封閉活動中心暫停使用。



中埔鄉龍門村、隆興村、裕民村、塩舘村、中埔村等地21戶房屋受損、車輛壓損等，公所安置邁阿密汽車旅館4人，翁章梁會同中埔鄉長李碧雲前往家戶勘災，盼儘速協助復原。