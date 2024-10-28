彰化花壇西施柚聞名　王惠美邀民眾品嚐

彰化花壇西施柚節系列活動，縣長王惠美等人歡迎民眾攜家帶眷參加。(照:王惠美臉書) 中評社彰化10月28日電／“又香又甜又多汁！”霜降過後正是西施柚最好吃的時節，彰化縣花壇鄉西施柚種植面積廣達30公頃，全台種植面積最廣，今年多數水果受颱風影響，產量減少，花壇鄉得天獨厚依然大豐收，花壇郷將在11月2日舉辦“西施趴踢秀”，縣長王惠美等人邀請大家前來品嚐，當日參加活動還有機會將好吃的西施柚免費帶回家。



根據《中時新聞網》報導，花壇鄉今日舉辦2024花壇西柚節~“萬聖西施趴踢秀…柚來見面！”記者會，彰化縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏、鄉民代表會主席沈文盛、花壇鄉農會總幹事顧碧琪等人與會，共同邀請大家11月2日到茉莉花壇夢想館參與一系列有吃有看有玩的精采活動。



“萬聖西施趴踢秀”有包括西施柚、木鱉果汁、火龍果汁、甜丁、帝王柑、綠豆冰、芒果冰、蜂蜜水以及爆米花等美食免費品嚐，還有親子DIY活動，一起彩繪西施柚、體驗敲敲植物染，及各式各樣農產品展售，當天參加摸彩和闖關遊戲，還有機會把在地最優質的西施柚帶回家。



王惠美表示，有人說“白露吃文旦，霜降品西施”，霜降季節就是品西施柚的好時節，花壇西施柚特別好吃，口感豐富，果肉Q彈、酸中帶甜、後韻回甘，極具風味，口感十分美味。花壇鄉農會除了行銷西施柚，更將西施柚與茉莉花結合成“茉莉茶柚吸凍”，延長西施柚的保存期限，不僅造福農友，創意好吃又暢銷，賣到缺貨。



花壇鄉長顧勝敏表示，全台各地都有種植西施柚，但較零星，花壇鄉是全台種植面積最廣、產量最多，也是全台唯一成立西施柚產銷班，種植面積約在30公頃，今年在凱米、山陀兒颱風來襲時，所受影響不大，產量與去年相仿、品質好，依舊是大豐收。



花壇鄉農會總幹事顧碧琪表示，“吃在地，享當季。”秋天吃西施柚，真的是最好的時候，歡迎大家來品嚐花壇的西施柚。