傳承中國南獅技藝　小學醒獅隊盧秀燕按讚

盧秀燕獻上紅包鼓勵舞獅的小朋友。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月29日電（記者 方敬為）台中市霧峰區光正國小成立市內罕見的“小學醒獅隊”，校方安排國術師入校教學中國南獅技藝，透過舞獅教學，兼具體育功能及中國傳統技藝傳承，並逐漸打開知名度，更曾代表台中市赴美國表演。



台中市警察局28日舉辦東區東信派出所落成啟用典禮，邀請光正國小醒獅隊到場表演祥獅獻瑞，醒獅隊派出8位小朋友、4隻廣東獅，熱鬧開場表演，小朋友舞獅維妙維肖，博得滿堂彩。中國國民黨籍市長盧秀燕特別獻上紅包，並起立鼓掌，讚許舞獅表演精彩萬分。



光正國小醒獅隊成立於2004年6月，迄今已有20年歷史，當年由魏永龍校長及家長會長莊永安、校友縣議員游繼岳等人共同籌劃成立。並委請台中縣體育會舞龍舞獅委員會總幹事、大肚山同仁堂國術師傅江岳哲至校教導舞獅技巧，以傳授中國南獅技藝為主。



光正醒獅隊甫成立時，傳統舞獅活動在小學校園中不盛行，且補助經費有限，學校透過積極參與獅藝競賽打響知名度，先後贏得民間社團的青睞且受邀參加活動表演，並獲得經費贊助，才能不斷更新添加舞獅道具及維修保養，奠定光正國小醒獅隊永續經營的基礎。2017年並受邀赴美國參與國際童玩節演出，將中國傳統技藝帶到美國表演，發揚舞獅文化。